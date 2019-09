Rubriche : lettere alla gazzetta



"Turiamoci il naso sì, ma tutti contro questo Governo"

domenica, 8 settembre 2019, 10:46

di Ubaldo Gnesi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento su quanto avvenuto nelle ultime settimane in questo sfasciato Stivale aggiungendo che lo condividiamo in pieno:

Nelle aule parlamentari, il giorno in cui il Primo Ministro Giuseppe Conte formalizzò le dimissioni del suo Governo, fece un resoconto degli Atti e delle azioni dell’Esecutivo da lui condotto. Nel frangente si rammaricò, a causa dell’”azione Salvini”, per i provvedimenti lasciati incompiuti, apparendo agli occhi dei più la vittima di quell’”orco”. Non mancò nel frangente, attraverso la sua encomiabile oratoria, di attribuire al Ministro Salvini, la non invidiabile qualità di “pavido”, riservando per se, battendosi financo la mano “sinistra” sul petto, quella più gratificante di “coraggioso”. Raccolse l’attesa ovazione, si recò poi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che probabilmente lo attendeva con trepidazione, per aver portato a termine un così gravoso impegno, vale a dire quello di far fuori, attraverso una ben studiata “manovra di palazzo”,il Partito della Lega e Matteo Salvini dal Governo del Paese.

In verità anch’io sono rimasto marginalmente impressionato da quell’azione, dipendente a prima vista da strategie apparentemente inspiegabili, ma ho troppi anni sulle spalle per non sapere, che le cose non accadono mai per caso ed è proprio da questa considerazione, che sono partito, per cercare a mio modo, di sdipanare questo aggrovigliato gomitolo.

Devo dire che Matteo Salvini, a mio modo di vedere qualche errore lo ha commesso, a partire dalla sua mancata presenza alla cena organizzata dal Presidente della Repubblica, in onore di quello della Cina, all’occuparsi troppo spesso di materie che direttamente non lo riguardavano, ai mancati chiarimenti chiesti dal Parlamento, con riferimento all’Opposizione di Sinistra, circa la questione Savoini, fino ad arrivare alle feste del “Papete”. Queste situazioni in sede istituzionale, nei rapporti pari grado, nei certi momenti risultano ingombranti e indiscutibilmente favoriscono le persone e le Istituzioni, con le quali non si è mai stabilito un contatto, almeno di reciproca tolleranza.

L’Europa intesa come Organismo, a parole guidata dagli Stati membri, nei fatti da Macron, Merkel e da banchieri di vario genere, che trovano le loro “guardie”, all’interno di Sedi che nessuno ha mai eletto, che sfuggono a qualsiasi controllo, con particolare riferimento al “fondo salva stati” Tali Organismi non hanno mai visto di buon occhio la crescita esponenziale dei Populisti e Sovranisti nel nostro Paese. Valutato il repentino mutato atteggiamento verso quelle Sedi, da parte del Movimento 5 Stelle, non restava che eliminare, per ragioni che tutti ben conosciamo il partito della Lega e Matteo Salvini, tanto più che per quella strada avrebbero incontrati variegati alleati pure in Italia e così è stato.

Giovanni Falcone nelle sue indagini sostenne, che seguendo i soldi poi trovi i mafiosi, infinitamente in maniera più modesta, penso che se nel nostro Paese individui, chi questa operazione l’ha fiancheggiata e politicamente ci guadagna, trovi l’autore/i della “marachella”.

Matteo Salvini per molti non sarà un genio, ma se ha raggiunto i vertici di quel partito e lo ha portato alla consistenza di oggi, delle capacità è indubbio che le abbia. Mi domando allora come può una persona smaliziata, col la cultura politica acquisita negli anni, a non accorgersi che all’interno del Parlamento, qualora intenda far cadere l’Esecutivo di cui fa parte, possa formarsi una nuova maggioranza? Sommessamente penso non sia possibile. I motivi per cui l’ha fatto, per ora non si sono ancora evidenziati, tuttavia in questi anni gli attacchi politici e non, sono piovuti un po’ da tutte le parti ed è in questa direzione che bisogna rivolgere l’attenzione, analizzando i fatti conosciuti.

E’ a tutti noto la questione dei 49 milioni di finanziamenti pubblici alla Lega che non si trovano. Qualora Matteo Salvini si fosse costituito “parte civile” nel processo a carico di Umberto Bossi, l’ argomento per la Lega non avrebbe avuto rilevanza. La questione che coinvolge l’ex Sottosegretario Armando Siri, della quale non sappiamo più nulla, tuttavia non si capisce la ragione per la quale una banca di San Marino, finanziò con seicentomila euro sua figlia, per l’acquisto di un immobile senza fornire garanzie. La fumosa vicenda legata ad una trattativa per un potenziale acquisto di petrolio, svolta tra Gianluca Savoini, accompagnato nel frangente da curiosi personaggi, con emissari Russi in un albergo di Mosca, di cui si è persa traccia.

Fino ad un mese fa o poco più, il Partito Democratico aveva perso ogni coesione, in virtù dei ricorrenti pessimi risultati elettorali dell’ultimo anno. Matteo Renzi era in disarmo, a causa della perdita della guida del Partito, oltre ai problemi di carattere familiare. Silvio Berlusconi vedeva ridursi giorno dopo giorno il suo peso politico e contrattuale all’interno della coalizione di Centro Destra, il Movimento 5 Stelle in un anno ha dimezzato i propri consensi, evento certificato dalle ultime elezioni per il Parlamento Europeo. Per la Commissione Europea, composta da una maggioranza cosiddetta “moderata”, ma solo a parole, l’ascesa verticale in Italia dei Populisti, costituiva una dolorosa spina nel fianco,

Tutte queste persone e Istituzioni dalle difficoltà di Matteo Salvini hanno qualcosa da guadagnare, al fine di recuperare credibilità e potere. Il Partito Democratico ha prioritariamente l’interesse di riverire le Istituzioni Europee, a cui è sempre stato assoggettato, con le quali ha avuto stretti contatti e spesso ha barattato a mio avviso, l’interesse di Partito con quello nazionale, basti pensare all’affare per la gestione dei migranti. Di contraltare la “Comunità Europea” ha eletto nonostante la debacle elettorale, quale Presidente del Parlamento un fedelissimo di quel Partito, vale a dire David Maria Sassoli. Il Movimento 5 Stelle da scatoletta è diventato Tonno, dal sostegno dato ai Gilet Gialli, al voto della Presidente della Commissione Europea Von der Leyen, alla negazione di quasi tutte le promesse fatte agli elettori alle elezioni del Marzo 2018, salvo la formale opposizione al TAV, che poi verrà realizzata nella forma preventivata. Dalla richiesta di messa in Stato di Accusa al Presidente Mattarella, a suoi ossequiosi servitori. Dal mutato cambio di umore di Beppe Grillo nei confronti di Romano Prodi. Con rapporto a queste variegate scelte del Movimento, devo dare ragione a Silvio Berlusconi, che li definì “incapaci e inaffidabili”.

Da parte del Presidente Giuseppe Conte, alla luce dei riscontri, pare emergere una elevata vicinanza alle Istituzioni Europee poco spiegabile, in considerazione delle posizioni di origine del suo precedente Governo. Quasi ci fosse con quegli Ordinamenti un accordo per rovesciare la volontà del Popolo Italiano, tanto che da un suo labiale con Merkel, parve di percepire le parole: come faccio a liberarmi di Salvini. La gratitudine dell’Europa si percepisce pure dalla rapida e immotivata discesa dello Spread, che sta a significare che i Lorsignori, non avendo gradito la posizione del Popolo Italiano ci avevano severamente punito, facendoci pagare fin ora una “gabella” di circa 5 miliardi di euro. Neppure il Partito Democratico, credo in questo Governo, poiché i rappresentanti di “maggior peso”, quali Marcucci, Minniti, Orlando e Del Rio ed altri sono rimasti a debita distanza e pure per questo fatto una ragione ci dovrà pur essere.

In aggiunta a quanto detto qui sopra, ci sono ancora tre fatti da non trascurare, il primo è lo strano silenzio di questi giorni, dopo mesi di polemiche di Papa Francesco, seduto sullo “Scranno di Pietro”, successivamente alla messa in disparte di Papa Benedetto; il secondo riguarda la particolare figura di Sandro Gozi,, persona legata al Partito Democratico, ex Sottosegretario agli Affari Europei del Governo Renzi e Gentiloni, oggi curiosamente punto di forza del Governo Francese guidato dal Presidente Macron, acerrimo nemico del nostro precedente governo; l’augurio del Presidente Donald Trump a Giuseppe Conte, che con l’occasione potrebbe avergli chiesto la conferma di un impegno già programmato, poiché la differente linea politica tra le due Nazioni non abbia a superare quello economico Evidenzia tuttavia il disinteresse degli Stati Uniti per la politica del nostro Paese.

Una particolare menzione credo vada riservata al Ministro Luigi Di Maio, che ha assunto l’importante Dicastero degli Esteri, rinunciando a quello del Lavoro, lasciando incompiute, dunque in mani altrui le attività già principiate. L’esigenza di mantenere un ruolo di livello, per poter rimarcare la sua posizione di “capo” all’interno del Movimento lo ha certamente condizionato. Nel frangente però non ha tenuto conto della sua inesperienza per quel delicato impegno, forse mettendo a rischio la già labile credibilità del nostro Paese. Il paragone tra il Ministro Luigi Di Maio e l’ex Mininistro Enzo Moavero Milanesi, persona di provata esperienza e cultura, sembrerebbe non reggere, in ogni caso sarà il tempo garante di tutti.

A mio giudizio Matteo Salvini ha fatto l’azione che ha fatto, poiché in difetto sarebbe stato peggio, non conosco i motivi che lo hanno condizionato, ma la “corona”d’interessi e di azioni che si sono concretizzate in questi giorni, coinvolgendo pure la sua vita privata, mi portano a questa conclusione. Il nostro Paese guidato dai sudditi dell’Europa, andrà incontro a nuovi sacrifici, la benevolenza di questi giorni, avrà breve durata, lascerà campo a quelli che vorranno fare “manbassa” delle nostre cose, con la complicità dei nuovi governanti, come del resto è stato fino a circa un anno e mezzo fa.

A riguardo del razzismo e dell’odio, sono quei sentimenti in cui la Sinistra non è seconda a nessuno, nelle loro manifestazioni non mancano mai, simboli, cartelli, slogan, che evidenziano principi di intransigenza e violenza per chi ha idee diverse dalle loro. Basta ascoltare le cosiddette persone di cultura, quali Saviano, Lerner ed altri, oltre a molti giornalisti del canale televisivo La7, per capire da che parte arriva l’odio e il rancore. Posso dire di aver provato sulla mia pelle, sia l’odio della Sinistra, che la peggiore indifferenza della Destra.

Alla luce di questo elenco di ragioni, ritengo con sommessa modestia di potermi allacciare, in ragione della difficoltà del periodo, a ciò che sostenne molti ani fa, l’allora direttore del quotidiano il Giornale Indro Montanelli, quando il Partito Comunista Italiano, guidato da una persona emerita e di spessore quale fu Enrico Berlinguer, stava per sopravanzare la Democrazia Cristiana e cioè: turatevi il naso, ma votate DC, fu così che il partito dei Cattolici continuò a guidare l’Italia.

Oggi la situazione del nostro Paese è ancor più complicata, credo pertanto, se del caso turiamoci il naso, ma sosteniamo tutti quelli che si oppongono democraticamente a questo Governo, composto in gran parte da persone prive di riscontro elettorale, che pur di sedersi su comode poltrone, sono interessate a conseguire interessi personali e di parte, mai quello della Nostra Italia.

Questo è il mio pensiero.