"Un omaggio a Fausto Coppi"

sabato, 14 settembre 2019, 11:53

In occasione delle recenti dichiarazioni del Presidente CEI, tal Cardinale Bassetti, ho deciso di stravolgere la mia rubrica e proporvi una riflessione sul fine vita e l'eutanasia. Niente vieta infatti di considerare la propria morte come una personale scena del crimine

venerdì, 13 settembre 2019, 23:54

Governo fatto dopo qualche tormento. Programma ancora in gestazione, ma può aspettare. Felici le cancellerie europee, felice perfino Trump che ha sponsorizzato (quanto consapevolmente?) il nostro “Giuseppi” Conte. Felici quasi tutti i componenti giallorossi

venerdì, 13 settembre 2019, 23:54

Roma, 7 maggio 1983, via Nomentana 91, ore 15. 30 suona il citofono della casa della famiglia Gregori, la signora Vittoria chiama dalla cucina la figlia: <<Mirella hanno citofonato vedi chi è?>> Mirella corre a rispondere: << Chi è? Non ho capito chi parla? Se non mi dici chi sei...

venerdì, 13 settembre 2019, 15:40

Riceviamo e pubblichiamo questa precisazione inviataci da Sistema Ambiente in merito all'articolo 'Greetings from Lucca' di questa mattina

giovedì, 12 settembre 2019, 21:37

Quella che pubblichiamo è la risposta che il Presidente del Consiglio Comunale, a nome del sindaco, ha riservato alla petizione presentata dal comitato sanità e che, come tale, secondo i propositori, non richiedeva l'impegno di una così elaborata risposta burocratica. Bastava un NO

giovedì, 12 settembre 2019, 09:50

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, a firma di Giuliana Giurlani, rivolta a tutti i cittadini in merito alla problematica relativa al maltrattamento verso gli animali liberi