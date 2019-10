Rubriche : lettere alla gazzetta



Centro storico latrina a cielo aperto

domenica, 27 ottobre 2019, 21:05

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'ennesima lettera di protesta firmata, di un abitante del centro storico che ha la propria abitazione presa d'assalto dai conati di vomito o dagli escrementi di numerosi avventori incivili:

Buongiorno Signor Sindaco, sono sempre io, quel residente in Centro Storico che segnala da anni come l'ingresso della sua abitazione sia abitualmente utilizzato come comoda latrina a cielo aperto. Per intenderci sono quello che Le ha inviato mesi fa una mail con 88 foto di urinate, escrementi e vomiti.

Ieri notte, sabato 27 ottobre, non c'era nessun evento, nessuna notte bianca, nulla che possa "giustificare" l'ennesimo spettacolo di degrado indegno. Le solite bestie di avventori che frequentano i locali nei pressi della mia abitazione che sin dal primo pomeriggio ingurgitano litri di birra e di alcol, fanno uso di droghe, si impasticcano, schiamazzano, bivaccano compromettendo continuamente la quiete notturna incuranti di tutto e di tutti, vengono a espletare i loro bisogni fisiologici lasciando l'incivile segno del loro passaggio.

Non si tratta di qualche episodio, ma di atteggiamenti di degrado che i residenti impotenti sono costretti a subire quotidianamente da anni senza che gli organi preposti mettano fine a questo scempio indegno e rivoltante, problemi noti, che si verificano sotto la mia abitazione, come Lei sa, nel cuore del Centro Storico.

Il degrado e l'inciviltà non conoscono limiti, chiunque si sente in diritto di lordare, fare i bisogni dove capita senza rispetto per chi frequenta e vive in questa zona, residenti costretti a sopportare la puzza nauseabonda dell'urina e Sistema Ambiente che non passa a pulire e igienizzare.

Problemi sicuramente sempre più gravi e intollerabili, vicende annose che si trascinano, soprattutto, se non si vogliono prendere provvedimenti. Occorre far rispettare le regole, Lei Signor Sindaco quando le farà rispettare?

Allego alcune foto preservando fortunatamente l'olfatto.

Risponde il direttore: Caro lettore non si meravigli. La prossima volta metta una bandiera, un manifesto o una gigantografia di Mussolini o del fascio e vedrà che, in un batter d'occhio, Sistema Ambiente si presenterà a pulire immediatamente la strada. Oggi tutto è tollerato, merda compresa, fuorché qualsiasi cosa, anche un fantasma, che 'odori' di fascismo.