Rubriche : l'ago puntura



Ciò che la natura crea, l'uomo non conserva

mercoledì, 2 ottobre 2019, 16:18

di flavia favilla

E’ di 1 minuto e 35 secondi la durata di questo brano dal titolo “Lago di Braies”, tratto dalla colonna sonora ad opera di Andrea Guerra per la fiction “Un passo dal cielo 4”.

https://www.youtube.com/watch?v=qR9RwIWEkXo

1 minuto e 35 secondi in cui trattengo il respiro più che posso per l’emozione che provo ascoltando i suoni degli strumenti che, come mossi dal vento, si propagano attraverso le fronde degli alberi con toni soavi.

Trattengo il respiro, poi espiro e prendo più aria possibile per trattenerlo di nuovo finché qualche lacrima non scende sul mio viso.

Nella mia mente vedo scorrere le immagini di questo posto splendido, il lago di Braies, dove sono stata più volte provando sempre la medesima sensazione: quella di sentirmi di troppo in un luogo meraviglioso dove la natura si è espressa in tutta la sua bellezza. E il lago di Braies, chi è frequentatore dell’Alto Adige e delle Dolomiti lo sa bene, è soltanto un esempio di ciò che la natura è stata in grado di creare. Molto più di quanto abbia fatto l’uomo con la sua tecnologia e le sue idee futuristiche.

Ma questo non vuole essere un messaggio pubblicitario… Le Dolomiti e l’Alto Adige non ne hanno bisogno.

E’ una personale considerazione in un momento della vita dove tutti siamo chiamati a riflettere e a fare un esame di coscienza. Ma non perché a dirlo sono Greta Thunberg e degli studenti che, avallati dal ministero dell’istruzione, hanno trovato il modo di saltare la scuola qualche venerdì per un motivo che, seppure legittimo ed importante come quello dell’ambiente, non è saltato fuori ieri.

Da decenni l’uomo sta distruggendo il mondo e non occorrevano Greta e suo staff per dirlo..

Fior di scienziati già suffragavano certe teorie nel lontano 1989/90 quando la sottoscritta frequentava l’istituto professionale “Pertini” e l’austera professoressa di Igiene ambientale ripeteva quanto le nostre abitudini e stili di vita ci stessero conducendo verso la fine.

L’uomo si è arrogato gratuitamente il diritto di comandare sulla natura e sugli animali. Basti vedere in quanti e come maltrattano l’ambiente circostante per motivi prettamente economici o di protagonismo.

O per semplice inedia, cattiveria e stupidità.

Gli animali vengono uccisi per soldi, maltrattati e vessati per divertimento. I boschi incendiati e i mari sommersi di sporcizia.

E ciò accade sotto gli occhi di tutti da tantissimi anni: da molto prima dell’avvento di Greta e di altri che oggi si innalzano a “salvatori della patria”.

Non credo esistano ricette efficaci e soprattutto immediate per risolvere i problemi legati all’ambiente, semplicemente perché al di là dei passaggi puramente mediatici di questi tempi, fondamentalmente alla gente manca la cultura del “rispetto”, la volontà di impararla e di insegnarla tra i banchi delle scuole e in famiglia.

L’agente Smith in Matrix, film più azzeccato ai giorni nostri e che rispecchia totalmente la quotidianità, definiva l’essere umano “un virus, un’infezione, una piaga, un cancro su questo pianeta”.

Niente di più vero… Come contraddirlo…