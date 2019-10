Rubriche



Come migliorare il ctr di un sito web

martedì, 22 ottobre 2019, 19:02

Finalmente uno dei fattori decisivi per far crescere il tuo sito web, spiegato in modo facile e comprensibile.

Ti sei mai chiesto cosa rende un sito internet una reale fonte di guadagno e cosa lo differenzia da un mero contenitore di parole e immagini? In questo articolo ti spiegheremo qual è il fattore che misura davvero il successo di un sito internet. In molti pensano che basti scalare le classifiche di Google per guadagnare con un sito internet. Fra pochissimo invece, udite udite, cambierai idea e capirai che non sempre la vetta nei motori di ricerca equivale ad un guadagno significativo. D’accordo, serve anche quello, ma non sempre un sito che sale in cima al ranking di Google è un sito redditizio. Qual è il segreto allora per generare quei profitti che tutti ambiscono di raggiungere quando creano il loro sito internet? Posso permettermi tools capaci di fare la differenza, come il generatore gratuito di slides per siti web statici creato da Designmodo?

Che cos'è il ctr?

La parola chiave è ctr ovvero il tasso di conversione fra il numero totale di visualizzazione e quei clic che le trasformano in visite. Se non c’hai capito nulla resta pure tranquillo, perché questo non è un articolo per addetti ai lavori, ma è una spiegazione rivolta a tutti coloro che vogliono partire con un sito internet, o che il grande passo lo hanno già fatto ma non hanno ancora chiarissimi tutti gli aspetti che rendono un sito migliore di altri.

Ti spiegheremo passo dopo passo cos’è il ctr e come si misura. Non servono studi scientifici per capire quanto vale il proprio sito internet ma basta seguire una semplicissima formuletta che tra poco condivideremo con te.

Partiamo subito allora e cerchiamo di capire meglio il ctr di una pagina web cos’è e a cosa serve.

La differenza fra visualizzazioni e visite

Ogni sito internet ha delle visualizzazioni, ovvero il link che porta ad una pagina del tuo sito internet viene visto indipendentemente dalle visite che poi riceverai. Per chiarirti di cosa stiamo parlando, ogni volta che fai una ricerca su un motore di ricerca la query produce dei risultati, ovvero fornisce un elenco di quelli che l’algoritmo del motore di ricerca ritiene più attinenti alla richiesta fatta.

Nello scorrere la pagina con i risultati di ricerca, l’utente potrebbe imbattersi anche nel link che porta al tuo sito internet. In quel momento, si genera una visualizzazione. Quella visualizzazione si trasformerà in visita solo nel momento in cui il link corrispondente alla tua pagina verrà cliccato. Quello è il clic che genererà la visita.

Se fino a qui è tutto chiaro ti manca davvero poco per poter comprendere cos’è il ctr. Per calcolare questo valore, che, lo ripetiamo, è il tasso di conversione fra visualizzazioni e clic o visite, ti basterà applicare una semplice formula matematica che per tua maggiore comodità riproduciamo di seguito:

CTR = numero di clic x 100

numero di visualizzazioni

In sostanza, per fare un esempio che possa chiarirti ancora di più le idee, se il tuo sito generasse 5000 visualizzazioni e 50 visite ovvero clic, potresti dire di avere una ctr pari al 5%. Ovvero solo il 5% delle visualizzazioni si trasforma poi in visite effettive al sito. Questo tasso quindi esprime una differenza di comportamento. Il tuo sito è in sostanza visibile, sempre nell’esempio fatto, 100 volte di più di quanto poi sia visitato. Ti sarà chiara quindi l’importanza di un simile strumento di misurazione che ti potrà dire molto di più del tuo sito di quanto possa fare la semplice posizione sui motori di ricerca.

Come aumentare il ctr di un sito web

A questo punto è lecito che tu voglia sapere di più, in particolare mi aspetto che tu voglia sapere come aumentare il ctr di un sito web. Per raggiungere questo obiettivo e far crescere le visite al tuo sito e migliorare il ctr, non ci sono ricette magiche ma alcune regole che potranno sicuramente cambiare la situazione del tuo sito.

Anche l’occhio vuole la sua parte: Il titolo è la calamita più potente

Qual è la cosa che viene vista per prima quando compare il tuo link in mezzo agli altri? Qual è il mezzo che puoi utilizzare per mettere in risalto il tuo titolo?

Lo strumento di potente attrazione capace di attrarre i visitatori si chiama titolo. È il titolo quello che attira, che fa decidere a chi naviga se vale la pena perdere del tempo per leggere quell’articolo, che dà l’idea immediata di cosa verrà dopo e cosa ci si può aspettare. Lavora sui titoli dei tuoi post. Non limitarti a seguire le regole della seo, ma cerca di capire davvero cosa stanno cercando i tuoi potenziali visitatori. Poni domande, lancia delle sfide, suscita la voglia di leggere il resto. Non fare titoli troppo complicati o criptici ma fai esclamare “ ecco! ho trovato ciò che stavo cercando”

Racconta quanto basta per farti leggere: quando la meta description può fare la differenza

Seguendo un normale orientamento visivo, dopo il titolo gli occhi vanno alla ricerca della meta description, ovvero di quelle poche righe che dopo il titolo danno l’incipit di ciò che si troverà nell’articolo. Non essere ripetitivo con il titolo e non replicare semplicemente la frase chiave. Fai qualcosa che ti differenzi davvero e che faccia intuire che nel tuo post c’è molto di più di quello che si trova negli altri siti. Lascia intuire autorevolezza senza essere pedante. Fai trasparire la tua linea espositiva senza rivelare il finale. Insomma spingi quel dito a cliccare sul tuo sito.

Fatti trovare senza fronzoli: l’importanza di un permalink efficace

Il permalink è il tuo indirizzo che racconta del tuo articolo molto più di quanto tu possa immaginare. Per cui rendilo chiaro e comprensibile. Non scrivere troppo ma solo quanto basta per fornire le coordinate che portano al tuo sito. Proprio come quando dai un indirizzo: devi essere chiaro ed essenziale.

Attorno a te tutto cambia: aggiorna i tuoi contenuti

Non fermarti al risultato. Ci sono pagine sui motori di ricerca che primeggiano ma non raccolgono visite e sai perché? Molto spesso basta leggere il titolo o la meta description per rendersi conto che quei contenuti sono fermi, superati e obsoleti. Dedica periodicamente del tempo a revisionare i tuoi contenuti per verificarne l’attendibilità o arricchirli, ad esempio utilizzando un generatore gratuito di slides per siti web Designmodo. Risorsa immagine: https://freephotos.cc/