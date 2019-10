Rubriche : lettere alla gazzetta



"Comics, più tolleranza da parte dei vigili urbani per i residenti"

martedì, 22 ottobre 2019, 14:33

di antonio corsi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione indirizzata da un abitante del centro storico al sindaco e al comandante della polizia municipale in merito all'evento dei Comics in programma a fine mese:

Questa è una segnalazione al sindaco e al comandante dei vigili urbani.

La manifestazione, che un arguto amico definisce, con una “libera traduzione”, i “Comici”, produce, sì, l’entusiasmo - fra tanti - di ristoratori e strutture turistiche (alberghi, bed&breakfast, affittacamere, proprietari di appartamenti sfitti: è recente la notizia, diffusa dalle cronache locali, che a Lucca, in occasione dei “Comics”, il prezzo degli affitti si quadruplica), ma per gli abitanti del centro storico moltiplica invece i disagi.

A parte lo “sfregio” arrecato alla bellezza della “città”, i mostruosi capannoni che deturpano piazze e strade del centro comportano la soppressione di moltissimi stalli solitamente disponibili per le auto (di cittadini e/o di visitatori), e un conseguente, cospicuo incremento delle difficoltà di parcheggio.

In una situazione del genere non si comprende che Sindaco e Comandante dei Vigili Urbani non si facciano premura di ordinare alle pattuglie sguinzagliate nel centro-città una moderazione della smania di comminare multe alle auto che, pur non arrecando alcun disturbo né alla circolazione né all’accesso alle abitazioni, sostino non esattamente in uno stallo ancora “libero”.

Ho parlato di “smania di multare” perché ricordo distintamente come, anni addietro, quando ancora Piazza Napoleone era adibita a parcheggio, un vigile fosse solito porsi “in agguato” per comminare contravvenzioni alle auto ancora in sosta dopo qualche minuto dalla scadenza oraria indicata nello scontrino esposto sul cruscotto; e non riesco a dimenticare di aver poi constatato come quel vigile venne “premiato” per quella sua eccessiva (è un eufemismo) diligenza trasferendolo dal “lavoro di strada” al molto più comodo “lavoro in ufficio”.

E’ forse la memoria di questo fatto che oggi induce i Vigili, e soprattutto le Vigilesse, ad una inflessibile severità, incurante della situazione prodotta dai troppi stalli “cancellati” dai capannoni allestiti per i “Comici”. Di recente, in effetti, in Via della Polveriera due diligentissime vigilesse hanno multato due auto in sosta, ciascuna, su una metà di stallo, senza che ciò recasse alcun disturbo a chicchessia.

Tutto questo non è tollerabile, potrebbe in realtà definirsi un sopruso: al quale sarebbe doveroso che le due autorità a ciò competenti ponessero rimedio.