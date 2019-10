Rubriche : lettere alla gazzetta



"Crepa sul Brennero, a gennaio 2020 inizio lavori: complimenti a questa amministrazione"

mercoledì, 16 ottobre 2019, 13:55

di andrea meschi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa ironica segnalazione sull'annuncio di ieri sera in consiglio comunale con cui la maggioranza ha annunciato l'inizio dei lavori per la crepa a S. Michele in Escheto:

Crepa sul Brennero, a gennaio 2020 inizio lavori. Mi complimento sinceramente con questa amministrazione, non male, solo poco più di un anno per una crepa (una ventina di metri???) su un'arteria importante della viabilità cittadina. Si, veramente complimenti, in pratica ci hanno messo il tempo necessario per ricostruire il ponte Morandi.

Anzi, forse un pelino di meno (si vedrà...). Consiglierei al sindaco di inviare qualcuno dei suoi a Genova, così potrebbe dare dei consigli utili per accelerale l'opera. Beh, del resto una crepa è un lavoro serio, mica si può aggiustare una stada così in quattro e quattr'otto! Poi gli automobilisti si abituerebbero a veder riparare le strade all'occorenza, quando c'è bisogno, sembrerebbe strano...

Niente, non c'è niente da fare: una crepa a San Michele in Escheto corrisponde ad un ponte Morandi. Bravo Comune di Lucca, complimenti a tutti. Avanti così.