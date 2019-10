Rubriche : la casa dei sogni



Elegante casa padronale totalmente arredata

lunedì, 21 ottobre 2019, 21:40

di essegi immobiliare

Elegante casa padronale totalmente arredata inserita in un bellissimo contesto in zona collinare. Ideale per chi non ama vivere isolato in campagna ma ricerca la qualità unita alla tranquillità e alla sicurezza.

Collocata all'interno di un complesso privato ubicato in un piccolo e caratteristico borgo sulle colline lucchesi a circa 10 km dalla città di Lucca e a 20 km dalle spiagge della Versilia, questa proposta è il risultato di un attento restauro di un palazzo patrizio cinquecentesco. L'immobile è in ottime condizioni generali ed il suo ultimo restauro risale agli anni 80 del secolo scorso. Risulta perfettamente abitabile.

Sviluppa complessivamente circa mq.600 distribuiti in tre piani fuori terra di circa mq.200 ciascuno, oltre a elegante giardino sul quale insistono un manufatto accessorio di mq.35 ed una piscina.

Al piano terra un salone di ingresso, uno studio, una cucina arredata, zona pranzo, biblioteca, ripostiglio con adiacente camera da letto e bagno, sottostante cantina.

Al piano primo che si raggiunge tramite una bellissima e antica scala in pietra con soffitto a vela si apre un grande salone con attigua una ampia cucina arredata. Quattro camere da letto ed un bagno costituiscono la zona notte.

Al sovrastante piano secondo e ultimo troviamo un grandissimo salone che occupa tutto il piano con vedute affascinanti sul paesaggio storico circostante.

Questo piano si presta per essere suddiviso a realizzare almeno 4 camere da letto con bagno portando l'immobile ad essere interessante per un utilizzo di B&B.

Classe energetica G 243,50 Kw anno/mq.

Il prezzo richiesto per l'intero completamente arredato con mobili antichi di pregio è di €.550.000,00

http://www.essegi.lucca.it/it/immobile/3126/villa-antica-lucca-pescaglia-ia03439

