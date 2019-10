Rubriche : la lanterna



Fioramonti e il caso Alitalia: si viaggia verso la tempesta perfetta

domenica, 6 ottobre 2019, 10:40

di francesco pellati

Allegri ragazzi, il M5S ci aveva tolto il divertimento di Toninelli, ma ha provveduto a ridarcelo con Fioramonti, il nuovo ministro del MIUR (l'acronimo acrobatico che ha sostituito il più comprensibile Ministero della Pubblica istruzione e della ricerca: ma si sa, le acrobazie linguistiche sono la specialità delle sinistra colta).

Dunque Fioramonti Lorenzo, romano, classe '77, professore universitario, con ottimo curriculum maturato in Italia e all'estero. Appartenente alla poco numerosa upperclass culturale del M5S; a quanto pare tuttavia poco idoneo a fare il ministro, cosa che invece fa dal 5 settembre, dopo aver fatto il viceministro nel governo precedente.

In 29 giorni da ministro il nostro nuovo menestrello ci ha divertito con la proposta della tassa sulle merendine, con la giustificazione delle assenza da scuola per chi partecipava al corteo gretino (con la g di Greta) sul cambiamento climatico, con la rimozione del crocifisso dalle scuole (ma, già che c'era, anche della severa effige di Mattarella).

In precedenza Fioramonti Lorenzo si era distinto per qualche aforisma a mezzo facebook: "Berlusconi "imperatore della sfiga". La polizia italiana "più un corpo di guardia del potere, invece che una forza al servizio dei cittadini". Daniela Santanché: "Una demente bugiarda e venduta... Se fossi una donna mi alzerei e le sputerei in faccia".

Insomma fra quello che scrive da professore e quello che propone da ministro il divertimento sembra garantito, naturalmente a parte l'odio professorale e i danni ministeriali.

Ma ai danni ministeriali siamo abituati. Per esempio:

Alitalia. Circa 15 miliardi di € (mezza manovra finanziaria) di perdite ricoperte degli italiani, beninteso anche da chi non è mai salito su un aereo della nostra "compagnia di bandiera".

Bisogna tenerla in vita anche se perde 500.000 € al giorno di soldi nostri.

Ci vorrebbe un libro per raccontare la sua romanzesca storia. La conclusione della storia indica un caso tipico da accompagnare al suicidio assistito, invece no: è un caso di accanimento terapeutico.

Anche il governo precedente, con il non comprensibile consenso della Lega, aveva contribuito all'accanimento: prestito di 900 milioni e nuovi azionisti pubblici (Ferrovie insieme a Poste Italiane) e privati per rianimare il morto. KLM e Atlantia dei Benetton sono i soci privati di spicco. Forse Atlantia era spinta dal desiderio di farsi perdonare il mal fatto a Genova.

Nel frattempo il diletto Toninelli, a seguito della sciagura genovese, prevedeva la rescissione delle concessioni autostradali ad Atlantia (controllante di Società autostrade).

Atlantia ha perso quasi un terzo del suo valore di borsa, i Benetton hanno perso oltre 1 miliardo e ben gli sta.

Nulla si sa, finora, di cosa perderanno i controllori pubblici che non hanno fatto, o hanno fatto male, il mestiere per il quale li paghiamo: controllare. Todos caballeros?

Ieri Atlantia ci ha ripensato e ha posto nuove eccezioni. Il governo parla di ricatto. Nulla si può escludere ma il piano industriale fa acqua e le vere intenzioni del socio KLM, unico a capirsi di compagnie aeree, potrebbero essere quelle di subentrare ad Alitalia nelle rotte del Sud America, lasciandola languire sulle rotte africane e nel breve e medio raggio dove le compagnie private fanno utili notevoli e dove Alitalia prende legnate giornaliere con i suoi costi, le abitudini dei suoi dipendenti e la composizione inidonea della sua flotta.

Vedremo come andrà a finire questa decennale commedia del costo di oltre 15 miliardi. Nel frattempo i dipendenti Alitalia faranno sciopero il 9 ottobre. Contro chi?

Mestamente credo che altri costosissimi spettacoli ci aspettano a breve: le colf, i contanti, l'eterna lotta all'evasione, l'eterna vendita dei beni demaniali, la "rimodulazione" dell'IVA, la riduzione del "cuneo fiscale", l'economia verde a pagamento con nuove imposte ma questa volte "verdi", e soprattutto la riforma del catasto (nome politicamente corretto per chiamare una nuova patrimoniale).

Il bombardamento del ceto medio produttivo si intensifica, il progetto di "democrazia diretta" prosegue, la burocrazia aumenta (ho recentemente firmato n° 13 documenti per accettare la carica di Presidente di una società: quando ho cominciato a lavorare le firme erano 2).

Si profila al nostro orizzonte una tempesta perfetta?