Rubriche



Gioco online, la crescita continua: il primo semestre del 2019 è super

lunedì, 21 ottobre 2019, 19:22

Prosegue alla grande il binomio tra gioco online e gli italiani, che sembrano davvero provare un fascino incredibile nei confronti del gioco d’azzardo sul web. Nel corso del primo semestre del 2019 i dati parlano chiaro e hanno messo in evidenza come il settore sia ancora in crescita: un trend positivo che dura da qualche anno e che, adesso, dovrà reggere l’urto con gli effetti della definitiva entrata in vigore del Decreto Dignità.

Quando si parla di gioco online, è bene sottolineare come anche altri comparti collegati stiano riscontrando un notevole successo. Basti pensare, ad esempio, al settore del gaming sul web, che sta facendo registrare statistiche estremamente positive. Ci sono tantissimicasino online soldi veri in cui si possono trovare i classici giochi da casinò, ma anche tante altre soluzioni interessanti e divertenti, magari sfruttando uno dei numerosi bonus che vengono messi a disposizione per gli utenti che creano un nuovo conto di gioco online.

Il boom dei device mobili e l’impatto sul mondo del gioco d’azzardo

Il boom nell’uso dei dispositivi mobili avvenuto qualche anno fa ha certamente lanciato questo settore, che ha potuto sfruttare una finestra normativa incompleta per poter puntare con forza sulla pubblicità e sulle sponsorizzazioni. In questo modo, tutto il comparto dei giochi online è cresciuto in maniera non solo molto rapida, ma anche decisamente importante.

Le spese nei casinò online stanno crescendo in misura sempre maggiore e gran parte del merito deriva anche dal fatto che l’accesso da smartphone è diventato veramente un gioco da ragazzi. Il sorpasso degli utenti che accedono alle varie piattaforme di gambling da mobile rispetto a quelli che accedono da pc fisso o laptop è un esempio perfetto di come anche l’approccio a questo settore stia notevolmente cambiando.

Adesso, come si può facilmente intuire, c’è un po’ di attesa per capire meglio quali potrebbero essere gli effetti dell’entrata definitiva in vigore del Decreto Dignità, che si è verificata nel corso del mese di luglio. Il primo semestre del 2019, però, ha fatto registrare dei numeri ancora da record e tutto ciò lascia pensare come il grande lavoro di sviluppo messo in atto da qualche anno sta dando i suoi frutti.

È chiaro che l’introduzione di tale novità normativa sembrava potesse spaventare i principali marchi che operano in questo settore legalmente, dal momento che il fatto di non poter fare più pubblicità sui tradizionali canali di comunicazione è un problema mica di poco conto.

Cambia l’approccio al gioco degli utenti

Il cambiamento anche nelle preferenze degli utenti, che mirano a giocare sempre di più su smartphone e con giochi di breve durata è un altro dato che deve far riflettere e che sicuramente darà una mano all’interno settore ad affrontare tale situazione. Il fatto di poter giocare ovunque ci si trovi, grazie ad una semplice connessione web, è un vantaggio non di poco conto, ma spesso si punta, si scommette e ci si diverte nei tempi morti della giornata, come ad esempio durante la pausa pranzo.

Di conseguenza, dei giochi che possano occupare tutta la giornata gli utenti ne fanno volentieri a meno. Ed è questo uno dei motivi che hanno spinto le poker room a subire un calo piuttosto drastico rispetto al passato.

Le poker room stanno perdendo terreno nei confronti di tanti altri giochi da casinò, come ad esempio la roulette, piuttosto che il blackjack oppure il baccarat, senza dimenticare le slot machine, che sono sempre più di tendenza nel corso degli ultimi tempi. I motivi, come abbiamo detto, risiedono in numerosi fattori, come la durata più breve di questi ultimi giochi, ma anche i miglioramenti fatti a livello grafico e di coinvolgimento dei giocatori.