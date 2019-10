Rubriche : una finestra su roma



Il grande bluff dietro lo sciopero di Roma, con la 'complicità' dei sindacati

sabato, 26 ottobre 2019, 20:46

di barbara ruggiero

Quattro gatti a protestare in piazza del Campidoglio e una Roma straordinariamente tranquilla. Nessuna apocalisse nella giornata del “grande” sciopero romano indetto dai sindacati delle municipalizzate per protestare contro il dissesto della capitale. Dissesto a cui loro, peraltro, le municipalizzate - gli eterni carrozzoni da sempre piaga autentica di Roma - contribuiscono non poco. Al punto che i romani si sono chiesti: “ma questi che fanno, scioperano contro se stessi?”.

No, scioperano perché la colpa del disastro – cumuli di rifiuti, trasporti in disarmo, voragini stradali – sarebbe della giunta in carica da tre anni. Non delle società partecipate che gestiscono da decenni i servizi capitolini, società con debiti miliardari, trasformate, in oltre 20 anni di allegre gestioni, in poltronifici con migliaia di assunzioni, finite anche nel mirino di inchieste e scandali tipo “parentopoli”.

Sono le partecipate il grande bubbone di Roma e chi ha osato mettervi mano, come l’ex sindaco Pd Marino, è stato fatto fuori. Ora tocca alla Raggi e in futuro toccherà a chiunque, di qualunque partito, si avventurerà su questo terreno impervio. Ma intanto venerdì 25 ottobre è andato in scena il piano marketing dei sindacati, la loro grande occasione di visibilità. Occasione mancata, perché, appunto, lo sciopero non è stato affatto capito dalla popolazione e i disagi sono stati talmente lievi da non far entrare nessuno nel panico. Anzi, Roma era bella, bellissima, col sole, poco traffico, perché molti, temendo la catastrofe, hanno rimandato impegni e sono rimasti a casa o partiti per un fine settimana allungato dal venerdì (sempre il venerdì, guarda caso) di sciopero. E molti invece hanno lavorato fregandosene del diktat sindacale. Quindi gli autobus viaggiavano, anche se con corse ridotte, due linee su tre della metro erano aperte.

Chi c’era dunque a manifestare a piazza del Campidoglio? Più bandiere che persone e qualche decina di dipendenti sindacalizzati: “Perché scioperiamo? Per il dissesto Ama, per i bilanci non approvati e per i licenziamenti di 3500 lavoratori della Multiservizi”. La Roma Multiservizi è una società a capitale pubblico a cui si affiancano partner privati e si occupa di igiene urbana, sicurezza delle scuole, del verde, degli spazi pubblici. Ama, la società che gestisce rifiuti romani, ne detiene il 51% del capitale. Ha 4000 dipendenti e, per ben 3500 di loro, la Multiservizi ha annunciato nei giorni scorsi il licenziamento. Via tutti quelli che puliscono le scuole, i bidelli e gli autisti degli scuolabus.

Una misura gravissima, riportata con enfasi da molti giornali, e diffusa dai sindacati per mobilitare allo sciopero generale di venerdì.

Ebbene, di questi 3500 lavoratori licenziati non se n’è visto uno alla manifestazione. Strano. In migliaia avrebbero dovuto essere compatti in Campidoglio, famiglie comprese, e invece c’erano, appunto, solo rappresentanti sindacali, alcuni vogliosi di parlare, altri, foulard del sindacato al collo, no. Perché, hanno detto, “la sindaca Raggi li ha ‘precettati’ di non parlare”. Cosa altamente improbabile: sei in piazza, manifesti, ma a bocca chiusa? Mah.

Dunque, questi licenziamenti sono veri oppure no? E, se veri, perché non stanno facendo gridare allo scandalo tutta Italia? Semplice. Perché non esistono. Sono stati l’”arma” per far digerire alla cittadinanza uno sciopero decisamente non capito.

I fatti. La Multiservizi ha effettivamente minacciato il licenziamento, annunciando una lettera ai dipendenti, ma il comune non ha affatto gradito l’iniziativa e ha, a sua volta, minacciato di togliere a Multiservizi i bandi già assegnati, se non ritira la decisione. Replica della società: il 31 dicembre scade l’affidamento comunale dei servizi scolastici alla Multiservizi e, se non viene prorogato, tocca licenziare.

Insomma, è una guerra intestina fra la potente azienda pubblica-privata e il comune. E c’è un antefatto importante: la Multiservizi ha partecipato più di un anno fa ad una gara indetta dal comune di Roma per l’attribuzione dei servizi che gestisce, ed è stata l’unica a partecipare. Ma la commissione giudicante ha ritenuto la Multiservizi non idonea, in quanto le quote della società privata sarebbero diventate troppo alte in confronto all’attuale distribuzione del capitale: 51% al comune di Roma e 49% ai privati.

Il sindaco Raggi dichiarò la gara deserta, quindi la Multiservizi è ricorsa prima al Tar (che ha dato ragione al comune) e poi al Consiglio di Stato. La sentenza è prevista a metà febbraio.

Ah, altro dettaglio: a ottobre il presidente di Multiservizi è stato indagato per truffa e frode nelle pubbliche forniture per la mancata raccolta dei rifiuti segnalata da un video delle “Iene”, che ha immortalato alcuni “furbetti della spazzatura” che non raccolgono proprio nulla. Comportamento, secondo i testimoni ripresi dalle Iene, attuato su direttiva della società. Multiservizi ha subito dichiarato il video come falso e ha annunciato denunce.

Insomma, una situazione ingarbugliata che conferma quanto a Roma sia impossibile fare pulizia, in tutti i sensi. Però con lo sciopero basato anche sui presunti 3500 licenziamenti si è toccato il fondo.

Virginia Raggi ha annunciato che denuncerà i vertici della Multiservizi e i sindacati per procurato allarme avendo diffuso l’inesistente notizia del personale licenziato e ha convocato le parti per un incontro il 28 ottobre in Campidoglio.

Bella figura, eh? Sindacati, municipalizzate, comune, nessuno ne esce bene. Non si gioca sulla pelle dei lavoratori così, non si indice uno sciopero su un tam tam “attenzione, 3500 licenziati”, quando la realtà è ben più complessa.

I romani sono stufi, odiano le loro società partecipate, le accusano da sempre di inefficienza e dicono: “Altroché scioperi, andassero a lavorare, che autobus e metro ci servono e della grande monnezza non ne possiamo più”.