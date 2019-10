Rubriche



Il Vaticano rischia il crac finanziario, il nuovo libro di Nuzzi

mercoledì, 23 ottobre 2019, 18:31

di barbara ruggiero

La crisi finanziaria del Vaticano è arrivata a sfiorare il fantasma del default. A scriverlo, nel nuovo libro in uscita oggi, è Gianluigi Nuzzi questa sera nella prima presentazione del suo libro Giudizio Universale. Presenti alla Galleria Alberto Sordi la giornalista Lucia Annunziata, moderatrice e Kamil, il ragazzo che ha testimoniato nell'inchiesta sugli abusi del San Pio X, ha spiegato lo stesso Nuzzi.

Era prevista la presenza di Luigi Di Maio che invece non ha partecipato per impegni di governo.

L’incontro è iniziato con 15 minuti di ritardo, Gianluigi Nuzzi conquista il pubblico con forti ed esplosivi inediti. “Il Vaticano è in crisi finanziaria, crollo di fedeli nelle Americhe, aumento dei fedeli che difficilmente si possono contare in Africa”, il giornalista è un “fiume in piena”. Gianluigi Nuzzi forte della popolarità con la trasmissione di rete 4 Quarto Grado, è al suo 5 libro sul Vaticano da Vatican Spa del 2009 a Giudizio Universale, presentato oggi in anteprima a Roma.

Il futuro del Vaticano si tinge di nero. A fine maggio del 2019 sul tavolo del papa sono arrivati i dati di bilancio, lo stato di salute dell’Apsa, il dicastero più importante del Vaticano, considerato il polmone finanziario del piccolo Stato, essendo di fatto la sua cassa centrale. Nel dossier di poche pagine si legge testualmente che «per la prima volta nella storia» l’esercizio del 2018 si chiude in negativo. Non era mai accaduto.

È sufficiente studiare la gestione del patrimonio immobiliare della stessa Apsa: ben ottocento proprietà sono tuttora sfitte, non garantiscono perciò alcun reddito, mentre dei 3200 beni dati in locazione, il 15 per cento è concesso a canone nullo, ovvero dato in affitto a zero euro di pigione, e almeno la metà dei contratti prevede canoni agevolati. Saldi per tutti dunque, a spese dello Stato.

La situazione non solo non è migliorata, è persino peggiorata: i cardinali vivono tutti nelle loro dimore da quattrocento o cinquecento metri quadrati mentre papa Francesco si isola nella residenza di Santa Marta, lasciando l’appartamento pontificio disabitato e preferendo mangiare al refettorio della struttura dove può tenere nascosta fino all’ultimo la composizione del suo pasto.

Il libro Giudizio Universale è tutto da leggere e scoprire, alla domanda:” Dove trova le sue fonti? Risponde lapidario: “Sono persone di fede che lavorano in Vaticano, ma che forse dopo tutte queste vicende, hanno un po' meno fede”. Saranno gli stessi dubbi che verranno ai lettori cattolici dopo aver letto il libro di Gianluigi Nuzzi.