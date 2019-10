Rubriche



La casa di Jaqueline

martedì, 8 ottobre 2019, 18:12

di essegi immobiliare

Lasciando la città e le sue mura cinquecentesche non è molto difficile arrivare alla casa di Jaqueline. Si percorre la strada che porta a Nord, passando il ponte sul fiume Serchio e ci si avvia sulla via di Camaiore, in direzione del mare che dista solo 25 km. A destra ti dirigi verso la zona del Morianese, una delle più belle zone di Lucca, solo a 6 km dalla Città,con una netta esposizione a sud ed un paesaggio variegato ma ben curato e coltivato a frutteti nella zona bassa e salendo a oliveti e vigneti.



Una campagna curata con amore da generazioni e trasformata con cura e sapienza.



Luoghi silenziosi dove il "disturbo" sono il suono delle campane delle molte chiese presenti e alle volte l'abbaiare di un cane.



Una visione generale che ricorda ancora i paesaggi ottocenteschi riportati sulle tele dai pittori lucchesi del periodo.



Salendo,all'improvviso trovi un antico borgo,un piccolo agglomerato di case contadine e lateralmente,separata la Casa di Jaqueline,ricavata da una vecchia cascina. Tutto è stato lasciato,tutto è rimasto a testimoniare l'antica costruzione : i mattoni a vista,la pietra,le mandolate invase da una vite canadese, Tutto testimonia e ingloba la casa al paesaggio.



Lei, Jaqueline,ti attende con un tipico sorriso di chi vive sereno e solo dagli occhi capisci che hai davanti qualcuno che si distacca poco volentieri da un luogo che ama . La vita purtroppo impone scelte non sempre felici. Visitando la casa, si nota l'amore che lei le dimostra descrivendo ogni dettaglio,il grande soggiorno con soppalco dove un camino ha allietato le serate invernali e le cene con gli amici,la cucina dove per tanti anni ha preparato marmellate e conserve da regalare,lo studio dove ha letto molti libri ,la camera degli ospiti con le loro foto,ti porta poi al piano superiore inondato di luce dove vedi la sua camera con un caminetto e la camera dove sono cresciuti i figli. I soffitti in travi antiche con mezzane a vista,i pavimenti in cotto toscano ti fanno sentire in un luogo caldo e accogliente.



Scende le scale con malinconia e ti fa uscire per portarti all'esterno, a godere del panorama e della natura che circonda la casa. Un bellissimo uliveto che gestisce insieme ad altri circonda la casa e ogni anno dona un prodotto unico, figlio di questa terra bellissima , l'olio di Lucca così prezioso che la leggenda vieta di regalare.



Questa è la casa di Jaqueline e vale veramente la pena di acquistarla per tutto quello che ha dato a lei e che potrà dare anche a te.





http://www.essegi.lucca.it/it/immobile/3088/casa-colonica-lucca-s-michele-di-moriano-ia03418



