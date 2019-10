Rubriche : parliamo di... fisco



L'autotutela tributaria: così utile, così inutilizzata…

martedì, 8 ottobre 2019, 17:47

di nicola nottoli

L'istituto dell'autotutela rappresenta l'espressione del potere riconosciuto all'Amministrazione Finanziaria di rimuovere gli effetti negativi di un provvedimento erroneo o viziato d'illegittimità, ed è contemplato nel novero degli strumenti deflattivi del contenzioso nonché nel più ampio rapporto di compliance tra Agenzia delle Entrate e contribuente, volto al riavvicinamento degli stessi.

Il procedimento di annullamento in autotutela può essere promosso d'ufficio ove l'Amministrazione Finanziaria ravvisi autonomamente i presupposti, ovvero ad istanza di parte. Tali presupposi sono stati così individuati:

1) errore di persona;

2) evidente errore logico o di calcolo;

3) errore sul presupposto dell'imposta;

4) doppia imposizione;

5) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

6) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

7) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

8) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Il potere di autotutela tributaria in capo all'Amministrazione Finanziaria soggiace alla discrezionalità di quest'ultima, non sussistendo alcun onere di emettere, d'ufficio ovvero a seguito d'istanza di parte, un provvedimento che si esprima nel merito della questione.

Di fatto un'istanza promossa da un contribuente potrebbe non essere esitata, permanendo il cittadino in un'incertezza non sempre adeguatamente tutelabile.

Tale procedura può essere promossa in presenza di un avviso notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione, ovvero in pendenza dei relativi termini.

Le istanze di annullamento in autotutela, però, essendo atti a forma libera che non si innestano in un percorso giurisdizionale, non determinano la sospensione di alcun termine decadenziale, con la conseguenza che i sessanta giorni entro i quali promuovere eventualmente una opposizione, continuano a decorrere pur in pendenza della predetta procedura deflattiva.

La discrezionalità rimessa all’Amministrazione Finanziaria è tutt'ora oggetto di numerose critiche e censure che valorizzano il rischio d'inutilità deflattiva dello strumento ma, nel corso del tempo, tale tesi non ha ottenuto riscontri giurisprudenziali atteso che la Corte di legittimità, a più riprese, ha precisato che ad una istanza non segue un obbligo in capo all'amministrazione destinataria, né un vero e proprio diritto in capo al cittadino, di una risposta nel merito della pretesa tributaria per diversi ordini di ragioni.

Dall'indagine sull'istituto dell'autotutela tributaria emergono diversi profili di criticità.

In primis non può non evidenziarsi la poca trasparenza normativa dell'istituto nella parte in cui, ad oggi, non esiste un riferimento legislativo di rango primario capace di inquadrarne gli elementi essenziali; altra perplessità è data, poi, dall'incertezza che avvolge l'autotutela nel suo momento applicativo.

Se da un lato, infatti, trova formalmente ratio la sua inoperatività in presenza di una sentenza passata in giudicato o comunque di un avviso di accertamento divenuto definitivo, al contempo l'A.F. non può trincerarsi dietro tali formalismi ove sia palese l'erroneità del prelievo fiscale.

Di fatto siamo innanzi ad un istituto teoricamente “utilissimo” ma di fatto depotenziato da un sistema che non consente la serena ricerca degli effettivi presupposti d'imposta, demandando troppe volte ogni onere e responsabilità alla già ingolfata macchina giudiziaria.