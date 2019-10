Rubriche : lettere alla gazzetta



Mostra di Alcide permanente? Si, nel museo della città

venerdì, 4 ottobre 2019, 09:18

di fabio barsanti

Ho letto con molto interesse, soprattutto tra le righe di questa testata, tutto ciò che è ruotato attorno alla mostra fotografica di Alcide, che ho visitato attentamente con altrettanto interesse. Senza perdermi nell’ennesima recensione o nell’ennesimo commento, ho deciso di scrivere queste due righe stimolato dall’ultimo intervento sull’argomento: quello del prof. Umberto Sereni.

E’ molto probabile che il sottoscritto possa peccare di presunzione pensando, o meglio, auspicando, di incarnare quella “rappresentanza che ha fatto della ‘lucchesità’ la sua bandiera” in Consiglio comunale, come riportato dal Sereni nel suo pezzo. In parole povere diciamo che mi sento, piacevolmente, chiamato in causa. A prescindere.



Dunque non posso che commentare l’analisi che, sia della mostra, sia della sua importanza, fa il Sereni, affermando immediatamente di condividere l’idea di fondo; quella dell’importanza attribuita ad una raccolta di fotografie che rappresenta più di mezzo secolo di storia della nostra città, e quella che riguarda la necessità e l’opportunità che tale opera possa diventare patrimonio permanente dei lucchesi. In una città dove molto poco viene fatto per far conoscere la nostra identità e quella che, comunemente, viene definita ‘lucchesità’, la potenza evocativa della fotografia può avere, a questo scopo, una funzione molto importante. Certo, parte integrante della mostra è costituita anche dalle sezioni che ritraggono eventi o personaggi più vicini all’epoca attuale; tuttavia, la parte in bianco e nero della raccolta di Alcide ci offre un vero tuffo nel passato, fatto di luoghi radicalmente modificati o non più esistenti; di usanze e comportamenti sociali appartenenti alle generazioni che hanno costruito la Lucca del secondo dopoguerra; di tradizioni scomparse e di suggestioni che ci legano ad una città che, nel bene o nel male, non esiste più.

Ben venga, quindi, l’idea di rendere questo patrimonio, soprattutto nella sua componente in bianco e nero, al servizio dei lucchesi e delle migliaia di visitatori che ogni anno approdano nel nostro centro storico. Per i primi potrà essere utile per conoscere meglio ciò che siamo stati; per i secondi non potrà che arricchire la conoscenza della nostra città.



Tuttavia, avendo deciso di raccogliere la ‘provocazione’ del professore, è mia intenzione andare oltre e rilanciare:

a Lucca serve un museo, uno spazio o chiamiamolo come ci pare, che metta insieme tutta la storia della città. Dai suoi primi insediamenti all’epoca romana; dalla capitale della Tuscia longobarda alla Repubblica indipendente passando per le gesta del condottiero Castracani e delle grandi famiglie lucchesi, per finire con le epoche napoleoniche e borboniche. Un museo che a Lucca manca da troppo tempo, soprattutto se commisurato alla storia e alla particolarità della città. La verità è che non si capisce il motivo razionale di tale mancanza, se non una scottatura nell’aver visto fallire l’infelice esperienza del Must. Una mancanza alla quale il sottoscritto vorrebbe porre rimedio, o quantomeno contribuire nel farlo, come ho avuto modo di scrivere nel mio programma elettorale ma che ancora non ho portato all’attenzione del Consiglio comunale.



Ecco allora che la provocazione di Umberto Sereni si rivela quanto mai opportuna: per aprire un dibattito sull’importanza del promuovere la conoscenza della storia della città, delle sue tradizioni, della sua identità; per parlare finalmente della necessità di uno spazio che possa contribuire a questa esigenza e, perché no, per inserire all’interno di questo spazio proprio la mostra di Alcide, vero pilastro per mezzo secolo di storia cittadina. Uno spazio che possa, inoltre, avvalersi anche di altri contributi fotografici, i quali certo non mancano, per poter costituire l’ossatura della narrazione storica anche della prima metà del Novecento. Uno spazio, infine, che il sottoscritto, come più volte dichiarato in Consiglio comunale, avrebbe individuato in quello che, per il Sereni, costituirebbe il c.d. ‘piano B’: Palazzo Guinigi. In quello che fu la sede del fallito Must e che si appresta, secondo il volere dell’Amministrazione, ad ospitare l’ennesima e ridondante sponsorizzazione della Francigena e del Volto Santo, la sede sarebbe perfetta. Non me ne voglia il professore, poiché inserire questa mostra all’interno di un progetto del genere sarebbe, a parer mio, un modo per darle ancora maggiore importanza.



Vorrà dire che, oltre a presentare al Consiglio la nostra idea dei quattro musei da offrire alla città, farò tesoro della sua indicazione e porterò la discussione all’interno del Consiglio.

Se di velato invito si è trattato, l’invito è a modo mio raccolto.