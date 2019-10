Rubriche



Qual è l'altezza più adatta per installare le applique?

giovedì, 24 ottobre 2019, 00:34

Per l'illuminazione di una casa il ricorso alle applique è una costante: queste soluzioni si fanno apprezzare per la loro versatilità e per la grande varietà di applicazioni a cui si prestano. Che vengano adoperate per un'illuminazione indiretta o come luce d'accento, ma anche come luce di fondo in un corridoio o in un altro locale poco spazioso, le applique si rivelano efficaci solo a condizione che siano posizionate all'altezza giusta. Il che vuol dire, per esempio, evitare l'altezza occhio: questa è la prima regola da seguire per non commettere errori.

Che cosa bisogna sapere sulle applique

Le applique dovrebbero essere collocate, infatti, sopra il metro e 80, vale a dire oltre l'altezza dell'occhio umano. Questo accorgimento va adottato per prevenire abbagli che si potrebbero rivelare alquanto fastidiosi, a maggior ragione nel caso in cui si abbia a che fare con applique con lampadine in vista o prive di schermatura. Va detto, comunque, che non c'è un'altezza standard vera e propria da rispettare per le Lampade da parete: c'è chi suggerisce di rimanere intorno ai 2 metri e 20 e chi, invece, consiglia di non superare il metro e 90. Questi due riferimenti potrebbero essere considerati come gli estremi del range entro il quale mantenersi, fermo restando che si tratta di altezze che sono state stabilite per convenzione sulla base dell'altezza delle porte, che di solito è di 2 metri e 10, e di quella dei soffitti, che di solito è di 2 metri e 70. Ad ogni modo, si parla di convenzioni e non di regole rigide e universali: insomma, la scelta soggettiva è sempre ammessa.

Lo scopo dell'illuminazione

Un criterio utile per la scelta dell'altezza è quello che riguarda la valutazione dello scopo dell'illuminazione: in effetti le applique si prestano a una grande varietà di utilizzi e, quindi, consentono di raggiungere obiettivi differenti. Nel momento in cui vengono impiegate per mettere in risalto un poster o un quadro, e quindi in qualità di luce d'accento, è importante che esse non siano collocate alla stessa altezza del complemento di arredo che intendono evidenziare. In pratica, i diffusori vanno messi più in basso o più in alto a seconda del punto che deve essere colpito dal fascio di luce. Nel caso in cui, invece, una lampada da parete venga adoperata in alternativa a una abat-jour da comodino, è ovvio che essa sarà collocata più in basso.

Le regole da seguire

In parole povere, quando l'applique viene sfruttata come luce d'accento è essenziale concentrarsi su ciò che si vuole illuminare, tenendo conto non solo della posizione dell'oggetto ma anche delle sue dimensioni; l'altezza delle pareti, invece, è un aspetto secondario. Se l'altezza del soffitto della camera è standard, cioè di 2 metri e 70 centimetri, l'applique potrà essere collocata tra il metro e 90 e i 2 metri e 20 di altezza. Viceversa, quando le pareti sono più alte si può salire di una ventina di centimetri, mentre se sono più basse è consigliabile scendere di una decina di centimetri.

Guida all'installazione delle applique

Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle pareti in cui c'è una porta: in questo caso, infatti, il punto luce per garantire una resa estetica ottimale dovrebbe essere collocato poco al di sotto dell'altezza della soglia. Un consiglio da tenere sempre a mente, infine, è che quando si utilizzano varie applique è preferibile che si scelga per tutte la stessa altezza: e ciò è vero anche nel caso in cui le applique siano disposte in più di un locale. La sola eccezione che ammette una deroga riguarda l'illuminazione delle scale: come è facile intuire, infatti, in questo caso la collocazione delle lampade da parete dovrà seguire un'altezza decrescente (o crescente, a seconda del punto di vista).