Rubriche : lettere alla gazzetta



"Raddoppio Pescia-Lucca necessario"

sabato, 26 ottobre 2019, 21:28

di Michel Rocchiccioli

Il presidente del Comitato Pendolari Viareggio-Firenze Michel Rocchiccioli intrviene chiedendo la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Pescia-Lucca:

Buonasera,

in queste ore abbiamo letto alcuni articoli in merito al raddoppio della linea ferroviaria Pescia-Lucca.Mentre qualche comitato esulta, i pendolari non possono gioire, in quanto quotidianamente subiamo disagi di ogni tipo, dal sovraffollamento, a guasti o danneggiamenti di passaggi al livello e infine a guasti agli impianti di circolazione.

Con il raddoppio, vengono eliminati i passaggi al livello, che ad oggi provocano i maggiori disagi agli utenti del servizio ferroviario, in quanto alcune volte sono imputabili a Rete Ferroviaria Italiana altre invece da danneggiamenti derivanti dall'incauto comportamento di automobilisti.



Chiediamo quindi l'impegno a realizzare questa opera a tutte le istituzioni interessate al gestore dell'infrastruttura.

I pendolari confermano la disponibilità a dialogare per un servizio migliore, ma nel caso siamo pronti ad ogni iniziativa di mobilitazione