Relè: cosa sono e a che cosa servono

venerdì, 25 ottobre 2019, 09:38

I relè sono necessari quando si ha il bisogno di collegare al circuito di corrente un interruttore, che possa essere utilizzato per consentire o per bloccare il passaggio della corrente elettrica. Questo tipo di dispositivo trova dunque impiego in tutte le abitazioni, il che spiega perché sia così importante sapere di cosa si tratta e per cosa possa essere utilizzato nello specifico.

Caratteristiche dei relè

Con relè ci si riferisce di fatto ad un interruttore elettrico, attraverso il quale si ha la possibilità di gestire il flusso di elettroni e di indirizzare la corrente nelle diverse possibili direzioni all’interno del circuito elettrico al quale l’interruttore è stato collegato.

Questo dispositivo elettromeccanico è in commercio ormai da decenni e nel corso degli anni è stato via via perfezionato. Attualmente, in vendita ci sono relè di diverso tipo, classificati addirittura in prima, seconda e terza generazione. Il relè statico di RS Components è uno dei dispositivi più acquistati di questa categoria e trova impiego nella realizzazione di numerosi circuiti elettrici.

Parlando nello specifico delle tre generazioni, ci sono delle differenze che devono essere messe in luce. I modelli di prima generazione si presentano come quelli con le dimensioni maggiori, infatti per essere attivati è necessaria una quantità di energia sostenuta.

Con la seconda e con la terza generazione si sono ridotte le dimensioni e contemporaneamente si è riusciti a far funzionare questi dispositivi con una quantità di energia minore, il che ha portato anche ad un aumento dell’efficienza.

Nei modelli di terza generazione è stata aggiunta anche la possibilità di programmare i relè, il che consente di sfruttare al massimo le potenzialità di questi dispositivi elettromeccanici, facendo ad esempio eseguire loro più azioni in sequenza senza perdere efficienza.

Tipologie di relè e ambiti di utilizzo

Sono diversi gli scopi per cui si possono sfruttare i relè. Si è detto che questi dispositivi sono presenti in tutte le abitazioni, infatti come interruttori della luce si utilizzano dei relè passo-passo, che sono uno tanti modelli in commercio.

Un’altra tipologia impiegata ancora una volta in ambito domestico è il relè ciclico. Si sceglie questo modello quando si vogliono gestire più punti luce, che potrebbero essere accesi in contemporanea o anche separatamente. Sono previste, dunque, diverse posizioni e ciascuna di esse porta il flusso di elettroni a seguire una strada differente. Non si può ormai fare a meno di questo modello, perché i circuiti elettrici sono diventati più articolati e il classico relè passo-passo non sarebbe sufficiente da solo.

Con i relè temporizzati si può invece interrompere il flusso di corrente dopo che è trascorso un intervallo di tempo prestabilito. Questo modello è utile, ad esempio, per la luce del portone, che deve restare accesa per consentire alle persone di salire le scale o di entrare in casa, ma che deve anche spegnersi in automatico per evitare sprechi.

Non vanno dimenticati infine i relè con dimmer, che sono quelli montati sulle lampade che offrono la possibilità di scegliere l’intensità della luce. In questo caso, viene aggiunta una speciale manopola per controllare il flusso di corrente o in alternativa il passaggio dell’energia elettrica viene controllato con la pressione che si esercita sull’interruttore.

Gli utilizzi descritti sono solo alcuni esempi di possibili impieghi di questi dispositivi elettromeccanici. I relè possono essere sfruttati anche in moltissimi altri ambiti: si pensi, ad esempio, all’impiego dei modelli di seconda e di terza generazione, i quali sono diventati indispensabili per il corretto funzionamento di alcuni dispositivi medici. I relè sono diventati, inoltre, parte integrante di tutti i dispositivi elettronici, nei quali il flusso di elettroni deve essere finemente regolato.