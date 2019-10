Rubriche : una finestra sulla capitale



Roma, la Capitale della “monnezza”

sabato, 5 ottobre 2019, 19:53

di barbara ruggiero

L’emergenza rifiuti a Roma è una catastrofe, la capitale vanta il primato della città più sporca d’Europa. Un problema che appare irrisolvibile al punto che la più grande municipalizzata d’Italia, l’Ama, è al collasso. L’impianto di Rocca Cencia che gestisce 700-800 tonnellate di rifiuti al giorno ha fermato la sua attività, “rottura del nastro” dicono i dipendenti e la fossa che contiene i rifiuti, piena da molto tempo, non può essere svuotata per effettuare la manutenzione necessaria.

L’ultimo colpo di scena di uno spettacolo sconfortante, dove la bellezza della città Eterna si confonde con la miseria e il degrado assoluto delle sue strade. In questa tragedia cronica e inarrestabile è arrivata anche la “fuga”, a pochi mesi dal suo insediamento, del Cda di AMA, che si è dimesso in blocco, lasciando il timone dell’azienda di nuovo nelle mani della Sindaca.

La Raggi è corsa ai ripari in poche ore, nominando amministratore delegato un fedelissimo, l’attivista grillino Stefano Zaghis, ex portavoce di Marcello De Vito, il presidente dell'aula Giulio Cesare, sotto processo per corruzione nell’inchiesta dello stadio della Roma. Zaghis classe ’71, è stato iscritto al Movimento 5 stelle tra il 2012 e il 2013, quando si candidò consigliere al XIV Municipio per le comunali, in lista con la Raggi.

Un pentastellato doc, fedele estimatore del vecchio consiglio comunale dove sedevano Raggi, De Vito e Frongia, definendoli “capitani coraggiosi”. Il nuovo amministratore Ama è un “rugbista” motivato, così lo appellano gli amici, un “quaterback” che pulirà le strade in pochi giorni, promette Zaghis agguerrito più che mai.

La sindaca Virginia Raggi gioca in casa e tira fuori il jolly, il sesto amministratore delegato in tre anni e la strada del commissariamento è sempre più vicina.

Tra 10 giorni scadranno gli accordi della Regione Lazio che obbligano gli impianti di altre provincie ad accogliere i rifiuti della capitale e allora la situazione spazzatura peggiorerà pericolosamente. Ad oggi, i cumuli di spazzatura ai bordi delle strade sono l’anticamera di ciò che succederà nel breve periodo, non a caso sono stati allarmati i presidi delle scuole, gli uffici pubblici e tutte le zone dove il pericolo della sanità pubblica potrebbe diventare una preoccupazione seria e nazionale.

Eppure qualche soluzione era alle porte, l’ex Amministratore delegato di Ama, Luisa Melara: ”Abbiamo presentato un progetto chiaro su come superare l’emergenza, abbiamo posto in essere tutte le azioni necessarie anche con le Istituzioni e la Regione, abbiamo proposto al Campidoglio, nell’ambito del piano operativo di breve periodo, la requisizione definitiva di alcuni impianti privati, altrimenti l’Ama non ce la fa” spiega la presidente uscente:” La Raggi? L’ho sentita l’ultima volta ad agosto”. Dall’estate all’autunno il passo è stato breve, tante tonnellate di “monnezza” sono depositate per giorni sui marciapiedi, a ridosso dei monumenti storici della città.

La città Eterna puzza, un odore di decomposizione che sale nel naso, i topi che si aggirano indisturbati, vermi e gabbiani che mangiano in golosi banchetti. Guardare Roma ridotta così è una vergogna per tutta l’Italia, proprio nel momento della massima affluenza turistica, ottobre. C’è poco da lamentarsi se poi, sui tabloid di tutto il mondo, vengono riportati commenti e foto offensive della Capitale, hanno ragione, la situazione sporcizia è una realtà senza appello, né giustificazione. La politica, il Comune e la Regione devono correre ai ripari e dare risposte alla cittadinanza, altro che green sbandierato dagli ambientalisti, qui l’esigenza immediata è togliere i rifiuti dalle strade e ritornare ad essere la capitale della civiltà.