Rubriche : lettere alla gazzetta



"Solidarietà ai felpati di Lucca Comics"

sabato, 2 novembre 2019, 15:01

di claudia pardini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di solidarietà di Claudia Pardini nei confronti dei ragazzi e delle ragazze che lavorano come precari a Lucca Comics.



"Vorrei esprimere tutta la mia solidarietà alle ragazze e ai ragazzi, lavoratori precari di Lucca Comics, che nei giorni scorsi hanno denunciato le paghe da fame che ricevono: 3,40 euro l'ora per i vigilanti notturni, 4,60 euro l'ora per i cosiddetti "felpati".



Trovo tutto ciò incredibile e inaccettabile. Anche perché i lavoratori, dati alla mano, hanno dimostrato che negli ultimi sei anni, mentre i loro stipendi sono stati ridotti di 2,90 euro, il costo medio del biglietto è aumentato di 7 euro (+ 46%), così come lo stipendio del direttore esecutivo della società partecipata che organizza i Comics, Lucca Crea (+ 22.000 euro).Alla luce di tutto questo, ho trovato provocatorie e stupefacenti le parole di Emanuele Vietina, direttore di Lucca Crea che, nel corso di una trasmissione tv, sollecitato sul tema, invece di dare risposte, si è lamentato perché - a suo dire - la stampa aveva dato troppo spazio a questo problema, rischiando di compromettere il "clima di magia" di Lucca Comics and games. Purtroppo però questa storia non è un fumetto, ma una realtà con cui fare i conti, trovando una soluzione al più presto".