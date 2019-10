Rubriche : una finestra su roma



Uber Jump, le biciclette rosse

giovedì, 31 ottobre 2019, 13:19

di barbara ruggiero

Roma si colora di rosso, trovi la bici più vicina a te, sganci il blocco, sali in sella e raggiungi la tua destinazione. Migliaia di biciclette Uber Jump stanno invadendo da una settimana la capitale. La mobilità romana sembra destinata a cambiare, via le macchine e le moto, ormai troppo inquinanti, avanti con le nuove bike sharing, rosso Ferrari.

Jump è l’app per accedere al servizio, la pedalata è assistita, non si fa fatica e si gira liberamente per la città. La bicicletta è dotata di un geo-localizzatore, trovi la bici più vicina a te con un click, dopo aver aperto l’applicazione. Prenoti, sganci il blocco dopo la lettura di un QR code e pronti via, per pedalare. Quando si arriva a destinazione si può lasciare sul marciapiede senza alcuna preoccupazione. Saranno poi gli addetti al servizio, in nottata, a recuperarle e a riportarle nei posti di parcheggio ufficiali.

“Siamo stati assunti in 50, dice un giovane entusiasta del nuovo lavoro, e per tre mesi, ma, se la cosa funziona, arriveranno altre assunzioni e a tempo definitivo, almeno speriamo. Al momento l’investimento è di 1700 biciclette, ma entro pochi giorni verrà raddoppiato”.

Quanto costa il servizio? 0,50 centesimi per sbloccare la bicicletta e 0,20 centesimi al minuto, quindi un viaggio di circa 15-20 minuti va in media dai 3 a 4 euro. Ma vale la pena, la bici è accattivante, corre veloce, ha un cestino porta oggetti ed è comoda per andare nelle zone del centro, vietate al traffico automobilistico.

Qualcuno ha già pensato a come distruggere questa bella iniziativa. Atti vandalici, nascondere la bici nel garage di casa, parcheggiarla nei cortili dei palazzi istituzionali, ma il servizio è efficiente, la bici “nascosta” viene sempre scovata dal localizzatore e la cittadinanza si dimostra entusiasta dell’iniziativa.

Un ragazzo a piazza Cola di Rienzo sta sganciando la Bici Jump.

Cosa pensa di questo nuovo servizio:?” Bellissimo, ci vado a scuola tutte le mattine, i miei genitori non mi hanno comprato la macchina e io uso Jump”.

Trova facilmente la bicicletta?: “ Sì, sono dappertutto, guardi il mio cellulare, ci sono decine di biciclette in Prati”. Il quartiere Prati e il centro storico, in effetti, appaiono,entrando nell’app, un’unica macchia rossa, le biciclette sono parcheggiate in quasi tutte le vie.

Quale destino per questo nuovo servizio? Le biciclette hanno un telaio in alluminio, quindi con un peso superiore di tre o quattro volte alle omonime non elettriche. Sul lungotevere non è consentito parcheggiare e ci sono delle multe salate per chi parcheggia dove non deve. La centrale di controllo è in grado di intervenire in tempo reale.

A Parigi Jump è di gran moda., come in tantissime altre metropoli europee e degli Stati Uniti. Uber, per esordire in Italia, ha scelto Roma, la città più disastrata dal punto di vista della mobilità. Resta da vedere come risponderanno i romani. Al debutto, la capitale è curiosa, le bici sfrecciano tra i sanpietrini incuranti di un traffico sempre più congestionato e i giovani l’apprezzano come mezzo alternativo all’autobus, sempre in ritardo sulla tabella di marcia.