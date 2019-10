Umbriachiamoci!

Rubriche : la lanterna



lunedì, 28 ottobre 2019, 15:21

di francesco pellati

Il consenso che gli umbri hanno dato al centrodestra a trazione Lega viene da lontano, ma si è manifestato nell'ultimo anno: inchieste e condanne a soggetti di spicco della sinistra umbra hanno fatto emergere il consueto "sistema" di governo delle regioni rosse. Clientelismo verso gli amici e discriminazioni verso gli avversari politici. Merito e competenze tenuti fuori dai posti di responsabilità.

Il M5S ha fatto saltare la giunta del Pd e poi ci si è alleato. Gli elettori non hanno gradito.

Tutta la Chiesa umbra di papa Francesco è scesa in campo a sostegno della sinistra: neanche questo è bastato, ma il messaggio è arrivato. Papa Francesco e le sue truppe sono schierate con i Brancaleoni della sinistra.

Conclusione: in Umbria due più due non ha fatto quattro ma ha fatto tre e la partita è stata persa.

Il problema riguarda anche la Toscana dove però il "tappo" tiene ancora e riesce a nascondere analoghe situazioni di disagio.

In Toscana il "sistema" coinvolge le sinistre da decenni al potere insieme a spezzoni di centro cui la sinistra offre occasioni di affari, peraltro trasparenti e leciti. Il legame è solo economico e, come noto, pecunia non olet.

Dagli anni 70 ad oggi opera un patto che prevede convivenza pacifica fra le varie declinazioni del comunismo e imprese, associazioni, ordini professionali, fondazioni, partecipate pubbliche.

Alle partecipate pubbliche è delegata parte della gestione economica del territorio: chi ne ha voglia può andare a spulciare fra i 3.606 organismi partecipati dagli enti pubblici toscani.

Comuni, Province e Camere di Commercio da soli detengono oltre 3mila partecipazioni in organismi che hanno differenti tipologie e scopi. L'insieme provoca perdite annue di circa 500 milioni di € ripianate dagli stessi enti locali (Regione in testa). Gli addetti impiegati sono oltre 24.000.

La nobile provincia di Lucca contribuisce pro quota al totale (vedere i siti dei vari comuni lucchesi).

Secondo ogni evidenza è questo uno dei collanti forti che tiene tuttora insieme il potere rosso nella nostra regione con le convenienze apartitiche e quindi politicamente neutre. Naturalmente insieme al parallelo sistema delle coop, delle associazioni, di tutti i congegni utilizzabili: una ragnatela, spesso mirabile a livello tecnico, ma micidiale a livello di risultato.

Quanto al collante ideologico si è perso da tempo nei meandri delle evoluzioni post comuniste.

Se il cdx vuole vincere le elezioni regionali toscane secondo me deve

- rimarcare l'improponibilità di una ideologia perdente a livello planetario ma che continua a trovare nei vertici politici regionali e nei riflussi locali (come a Lucca) paladini della causa perduta.

- fare un nuovo patto con il così detto civismo che comprende eventuali componenti politiche che potrebbero schierarsi in coalizione e ancor di più le componenti economiche "laiche" che da anni convivono con il potere rosso.

A me non pare che il cdx toscano abbia dentro di sé un candidato presidente che raccolga il consenso della maggioranza elettorale, felice se sarò smentito.

A me pare che, piaccia o non piaccia, la decisione finale arriverà da Roma via Firenze: da Roma perché la Toscana fa parte del pacchetto di regioni che entro 8/10 mesi andranno al voto: si tratta di trovare una equa distribuzioni fra i soci della coalizione di cdx.

Via Firenze: non solo perché numericamente Firenze/Prato/Pistoia rappresentano la metà dell'elettorato toscano, ma anche perché qualitativamente da Firenze partono le linee guida per tutti i corpi intermedi della Toscana. Firenze da l'indicazione e le "filiali" locali tendono ad attuarla portandosi dietro i propri associati.

È in questo cluster socio/economico più che ideologico che il cdx deve trovare un candidato presidente che naturalmente condivida i progetti fondanti del cdx.

In conclusione: in Umbria ha perso il meticciato Giallo/Rosso con la benedizione di Papa Francesco, ritengo molto difficile che in Toscana si ripresenti la coalizione perdente.

Il M5S dovrebbe andare da solo, pena l'estinzione.

Renzi farà le sue alchimie: vedremo che coniglio tirerà fuori dal cappello.

Il PD deve risolvere problemi di competizione interna sia sul candidato presidente che sul programma di governo regionale.

La sinistra/sinistra diventa ogni giorno meno influente, anchilosata com'è da fratture e ricette indigeribili.

Sono convinto che il cdx, se trova fuori dai suoi componenti politici un credibile candidato Presidente, civico, fiorentino, orientato al progetto di cdx. Se propone liste fatte da soggetti competenti e leali invece che impegnati a difendere "lo particulare suo". Se trova e conserva concordia interna, potrebbe fare l'auspicato ribaltone: tutte operazioni difficili, ma almeno questa volta i risultati si prospettano tali da far sperare di vincere la battaglia tutti insieme anche se lo stendardo più grande sarà quello della Lega: mai successo!