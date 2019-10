Rubriche : lettere alla gazzetta



"Via Bandettini, intervenire sui marciapiedi"

domenica, 6 ottobre 2019, 19:26

di attilio bartolini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Attilio Bartolini sulle condizioni in cui versa il marciapiede di Via Bandettini.



"A distanza di oltre due anni e mezzo dalla denuncia delle condizioni pietose del marciapiede di Via Bandettini, non è stato fatto alcun intervento. Le condizioni dei marciapiedi sono ovviamente ulteriormente peggiorate e la pericolosità della strada è evidente, considerando il doppio senso di marcia, le dimensioni ristrette della carreggiata, il traffico enorme - anche di mezzi pesanti (peraltro vietato ma senza alcun controllo di rispetto), l’elevata velocità da strada di scorrimento e non da strada di quartiere.



Questa settimana un disabile in carrozzina percorreva la strada al centro della carreggiata, non potendo usufruire ovviamente dei marciapiedi distrutti e presentando vistose crepe i lati della carreggiata.



Proprio in questi giorni stanno rifacendo i marciapiedi - assai più nuovi e meno usurati rispetto a Via Bandettini - nelle vicine Via della Formica e Via Guidiccioni.



Gli amministratori comunali non hanno occhi per vedere quando percorrono Via Bandettini???



Vi prego di intervenire".