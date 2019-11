Rubriche : lettere alla gazzetta



"5G, chiediamo immediata sospensione della sperimentazione"

lunedì, 25 novembre 2019, 12:36

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera firmata da cittadine e cittadini che, il 29 ottobre, hanno inviato al sindaco di Lucca e al presidente della provincia esprimendo la loro contrarietà all'impiego a Lucca del sistema 5G.

"Egregio signor Sindaco di Lucca

I sotto firmanti cittadini, preso atto con ritardo che la città di Lucca ha accettato di essere inclusa nella terna di città europee in cui si sta sperimentando il sistema di comunicazione senza fili di quinta generazione, detto 5G, che è sottoposto in tutto il mondo a critica crescente di scienziati e di istituti di ricerca a causa della sua pericolosità per gli esseri viventi tutti, chiedono la immediata sospensione della sperimentazione e delle strutture operative connesse, anche alla luce delle ultime informazioni disponibili

Negli scorsi giorni due notizie rendono urgente questo provvedimento:

- l’ordine dei medici di Torino ha chiesto l’immediata sospensione delle sperimentazioni sul 5G in corso nella città e la modifica della legge sull’irradiazione elettromagnetica

- dagli Stati Uniti in simultanea è arrivato il risultato dell'ultima ricerca indipendente del National Toxicology Program, reputato organismo scientifico. Leggiamo sul web: <<Esito da brivido: l'elettrosmog rompe il DNA!>>. La notizia viene confermata da ulteriori documentazioni scientifiche

Indipendentemente da queste notizie, riteniamo una grave responsabilità che Lei, tutore della salute pubblica sul territorio, abbia consentito tale sperimentazione a Lucca data l’ampia letteratura scientifica esistente da tempo (oltre 10.000 ricerche scientifiche) che informa circa l’accertata o potenziale pericolosità delle radiazioni elettromagnetiche, in particolare di quelle corrispondenti alle lunghezze d’onda utilizzate nel sistema 5G, non ancora del tutto studiate per ciò che in particolare riguarda gli effetti biologici.

L’applicazione delle norme di legge esistenti in Italia circa l’obbligo del rispetto del Principio di Precauzione e di quello di Responsabilità avrebbero dovuto impedire l’adesione a questo programma denominato 5GCity senza che le cittadine e i cittadini siano state/i adeguatamente informate/i sui rischi a cui sono stati sottoposte/i.

Chiediamo pertanto:

- che l’amministrazione da Lei presieduta proceda ad una adeguata e capillare informazione della cittadinanza sui vantaggi e sui rischi dell’applicazione di tale sistema di comunicazione senza fili noto come 5G

- che in tale processo informativo venga inclusa l’organizzazione di un contraddittorio pubblico fra esperti di opposte opinioni nel quale le cittadine e i cittadini del Comune di Lucca o dei comuni limitrofi, i cui abitanti si recano a Lucca per motivi di lavoro e i cui studenti frequentano in buon numero le scuole nel comune di Lucca, possano indicare un nominativo di propria fiducia

- che venga messa a disposizione dei cittadini TUTTA la documentazione riguardante gli accordi con le società realizzatrici del progetto

- che venga inoltre messa a disposizione la documentazione scientifica in base alla quale l’amministrazione ha ritenuto di procedere ad assumere tale decisione essendosi ritenuta garantita circa l’innocuità del sistema 5G. Si fa presente che gli allegati annunciati nel verbale telematico della delibera n. 32 del Consiglio Comunale del 30.04.1919, in data 22 ottobre scorso non erano disponibili

- che venga resa nota TUTTA la documentazione relativa a quanto fino ad oggi realizzato in base a detto progetto, e in particolare quella relativa agli effetti della radiazione elettromagnetica sulla popolazione e sull’ambiente*

*NB Alla voce Telefonia mobile: conclusa la fase di concertazione, si legge: <<La fase di concertazione si è conclusa nel mese di novembre 2015 con il termine della verifica di assoggettabilità al VAS il cui esito è stato la non necessità di attivazione della procedura. E’ possibile consultare tutta la documentazione della concertazione al seguente link:

Fabbrica del Cittadino - Programma di Telefonia Mobile Comune di Lucca

In data 22 e successivamente in data 23 ottobre accedendo al sito non è stato possibile trovarvi detta documentazione.

Rispettosamente"

A nome di tutti i firmatari della presente lettera, il comitato provvisorio costituito da:

Aldo Zanchetta, Cosimo Chines, Isabella Nutini, Paola Borrelli, Patrizio Marchi, Roberto Viani, Sabrina Neri

Firmano: Franco Fantozzi - Chiara Zanchetta - Elisa Frediani - Maria Gemma Urbani - Clara Mei - Umberto Baldocchi - Umberto Franchi – Roberto Giovannini - Luca Ruocco - Fiorenzo Bartolini - Antonella Giusti - Nunzia Milite - Ugo Barra - Ramon Mollan - Leonardo Mazzei - Solange Lippi - Maura Bruschini - Giulio Strambi - Anna Ceccarelli - Silvia Zanchetta - Nicola Biagini - Anna Solinas - Norma Deliso - Lucia Baccichet - Lorenzo Francesco Mazza - Maurizio Fatarella - Caterina Del Carlo - Chiara Testi - Lorella Pinferi - Ginevra Caini - Rosalba Piazza - Matteucci Gino - Curarati Sonia - Romeo Cenni - Olivieri Giammarco - Luana Paterni - Elisabetta Giannelli - Antonio Sartorelli - Maria Sartorelli - Rossi Roberto - Claudia Zerboni - Cristiana Quintavalle - Carla Marcheschi - Giorgio Matteucci - Jessica Coppa - Francesca Zanchetta - Michela Caniparoli - Mario Betti - Valentina Borella - Gabriella Buchignani - Elio Pardini - Giacomo Pardini - Lucia Barsi - Adolfo Davini - Filippo La Malfa - Carla Papini - Stefano Quilici - Susi Tesco - Lisa Granuzza Di Vita - Daniela Di Vita - Marta Glenda Lugano - Antonio Granuzza - Daniela Di Vita - Loredana Sgherri - Agostino Bandoni - Elvira Carignani - Elisabetta Bandoni - Paola Marianelli - Giambelli Floriano - Raffaella Venaglia - Clio Baldisseri - Alessia Baldisseri - Catherine Muller - Davide Giovani - Federica Brancale - Antonio Occhiochiuso – Stefano Braccini - Teresa Paladini - Giulia Paladini - Vincenza Stanghellini - Serena Bellino - Cesare Barsi - Marco Neri - Susanna Neri - Cinzia Turla - Adriano Gigli - Marta Felici - Mauro Felici - Sara Rossi - Paolo Michelotti - Sara Piercecchi - Francesca Donati - Stefania Di Carlo - Cecilia del Guerra - Carlo Paladini - Michela Betti - Matilde Dalle Piagge - Cristina Mele - Mainetti Giulia - Petri Alessandro – Lucoa Pasquinelli – Giuliana Giusti - Daria Sodini - Paola Paterni - Valeria Bonetti - Enea Nottoli - Massimo Gemoli - Marco Galliani - Celinda Barsi - Teresa Morrone – Susanna Boger – Giulio Strambi – Serena Sodini