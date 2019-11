A proposito di decoro urbano... assessore Raspini ma dov'è?

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 6 novembre 2019, 12:57

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Michele Sarti Magi sulla manifestazione dei Comics e sulle relative polemiche delle divise naziste e dei felpati

mercoledì, 6 novembre 2019, 12:24

ll campionato italiano di basket è uno dei migliori d'Europa. Ogni anno infatti le squadre investono così tanto denaro e passione nella loro lega per crescere e raggiungere obiettivi prestigiosi. Scommettere sul basket italiano online è oggi una valida opzione specie se si conoscono a fondo le varie tipologie di...

martedì, 5 novembre 2019, 21:58

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un genitore che questa mattina ha assistito ad una scena che si ripete da anni: diluvia, i ragazzi sono sotto l'acqua, ma il portone non apre se non alle 8 in punto

martedì, 5 novembre 2019, 18:22

Non di rado può capitare che ci sia bisogno di qualche liquidità in più per far fronte a spese improvvise o a eventi importanti della vita come: il matrimonio, la laurea e l’acquisto di una casa o di un’autovettura

martedì, 5 novembre 2019, 18:20

Un prestito, richiesto in banca o a una società di credito, è un impegno non indifferente sia per i privati che per le aziende. I piani di rimborso possono essere più o meno flessibili ma necessitano sempre di garanzie

martedì, 5 novembre 2019, 18:16

Guardare i trend legati alle vendite dei cellulari può essere d’aiuto per individuare quali sono i modelli migliori, le novità maggiormente apprezzate e quali case produttrici potrebbero fare al caso nostro. Scopriamo, dunque, insieme quali sono gli smartphone che nel 2019 hanno avuto più successo agli occhi del grande pubblico