Agos: nuovi tassi e condizioni per i finanziamenti online

martedì, 5 novembre 2019, 18:22

Non di rado può capitare che ci sia bisogno di qualche liquidità in più per far fronte a spese improvvise o a eventi importanti della vita come: il matrimonio, la laurea e l’acquisto di una casa o di un’autovettura. Inoltre, non sempre si può aspettare molto tempo dopo la richiesta di un prestito per avere il denaro disponibile, per questo motivo l’Agos ha deciso di rendere più facile l’iter di un finanziamento, sia semplificandone le modalità, per far diventare tale processo più immediato, sia ritoccando i tassi d’interesse, per renderli più convenienti al cliente.

Tutte le novità relative ai prestiti online Agos

Un finanziamento Agos è molto facile, c’è bisogno davvero di pochissimi documenti, bastano quelli identificativi della persona e quelli relativi al reddito e, in poco tempo, potrai richiedere il denaro che ti occorre. Sono stati smussati anche i tassi d’interesse che risultano essere molto più convenienti, sia per quanto riguarda i prestiti a breve che a lungo termine. Di tutti questi vantaggi puoi usufruire scegliendo la modalità online, in questo modo avrai anche la possibilità di vedere l’ammontare del TAN (Tasso Annuo Nominale) e del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che da maggiormente l’idea degli interessi sulla somma di denaro richiesta che si devono restituire, sia se si decide di non adottare nessuna tutela sui propri investimenti sia se si sceglie di sottoscrivere un’assicurazione fornita dalla stessa società finanziaria.

Vantaggi nel richiedere un finanziamento online Agos

I finanziamenti online Agos sono molto convenienti, i vantaggi che puoi ottenere sottoscrivendo un prestito di questo tipo sono:

la comodità, si può richiedere una somma di denaro direttamente da casa o dal luogo in cui ti trovi, utilizzando il tuo portatile o lo smartphone;

la velocità, l’accredito viene fatto entro 48 ore e si può richiedere fino a un massimo di 30.000 euro, così avrai dei soldi liquidi che potrai usare immediatamente per le tue spese;

la flessibilità, puoi modificare la rata anche in seguito, solo parlando con un operatore o recandoti in una filiale Agos. Inoltre, qualora non riesca a pagare il bollettino per un mese, c’è la possibilità di saltare una rata, una volta all’anno per un massimo di 3.

i tempi di estinzione sono brevi, vanno dai 6 mesi e arrivano massimo ai 4 anni;

i tassi sono convenienti, si possono calcolare direttamente sul sito così che ti potrai rendere conto dell’ammontare delle spese anche prima della richiesta del finanziamento.

Tipi di finanziamenti Agos

A seconda delle tue esigenze puoi richiedere un differente tipo di prestito:

piccoli finanziamenti, si possono contrarre online e si riceverà, in breve tempo l’accredito sul proprio conto. Questi possono essere usate per spese non espressamente dichiarate come acquisto di mobili o altri beni ma anche per saldare la rata di un altro prestito;

carta revolving, si tratta di una vera e propria tessera di credito che non scala i soldi da un conto ma addebita le spese su delle rate che si possono dilazionare mensilmente;

prestiti finalizzati, sono chiamati così perché l’importo richiesto viene versato direttamente all’azienda che fornisce quei beni o quei servizi che hai richiesto. Il finanziamento può coprire, quindi: una ristrutturazione di un appartamento, l’acquisto della casa o dell’auto, spese sanitarie, matrimonio, università, ecc.