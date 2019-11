Rubriche



Basket, Le Mura Lucca: stagione al via tra sogni e speranze

lunedì, 4 novembre 2019, 19:54

Al via il decimo campionato consecutivo in Serie A1 per la Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca. Il sodalizio sportivo biancorosso riparte, con un roster totalmente rinnovato ma con la voglia di stupire e far divertire il proprio pubblico, alla caccia di una Famila Schio, sempre padrona del basket femminile in Italia e già vincitrice della Supercoppa.

Si riproporrà, come del resto già visto nell’ultimo decennio, la sfida tra la compagine toscana e il club vicentino che nelle ultime sette stagioni ha conquistato il trofeo tricolore sei volte, eccezion fatta per il campionato 2016/2017, anno del trionfo de Le Mura Lucca. Si prospetta, perciò, un torneo molto competitivo, con la Passalacqua Ragusa e la Reyer Venezia pronte a contendere a Schio il titolo tricolore. Quest’anno la Serie A1 femminile sarà visibile in streaming sul sito della Lega ma anche sul proprio telefonino o tablet sui siti delle maggiori agenzie di scommesse, a condizione che ci si registri sul sito dell’operatore.

La società biancorossa cara al presidente Rodolfo Cavallo ha deciso di rinverdire la propria formazione, affidando la guida tecnica al coach brindisino Francesco Iurlaro, lo scorso anno a Udine in Serie A2. Iurlaro si è fatto le ossa a Marghera e Venezia ed ha lavorato con molto profitto con le selezioni nazionali juniores. Dalle esperienze con le selezioni dell’Under, Iurlaro si è ritrovato in squadra quest’anno diverse giocatrici protagoniste delle vittorie recenti delle azzurre dell’Under 20, come Sara Madera (ex Umana Reyer Venezia), Silvia Pastrello e Alessandra Orsili, ex Civitanova in Serie A2 e subito protagonista nel massimo campionato.

Rispetto all’ultima stagione, la squadra toscana ha completamente mutato il pacchetto delle straniere: in biancorosso sono arrivate le due americane Janessa Jeffery (autentica bocca di fuoco durante i suoi quattro anni in NCAA con l’Università del Colorado) e Batabe Zempare, insieme alla slovacca Ivana Jakubcova. L’unica atleta ad essere stata confermata rispetto all’ultimo campionato è stata la capitana Ashley Ravelli

In generale, la Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca può vantare un quintetto iniziale assai competitivo e una panchina con tante giovani, pronte e desiderose di misurarsi con le big della Serie A1. Riuscire a competere subito con Ragusa o Venezia, per non parlare delle campionesse in carica di Schio, sarà assai difficile, almeno all’inizio: l’obiettivo è strappare al più presto un biglietto per i play-off e portare a termine una stagione regolare in tranquillità. Ma questa Lucca è pronta davvero a stupire tutti.