Centro Storico di Lucca, Storia e Conforts in perfetta armonia

martedì, 12 novembre 2019, 18:43

di essegi immobiliare

Eleganza e classe in centro storico a Lucca, in esclusiva, in zona facilmente raggiungibile con l'auto, a pochi passi dai fossi e da una salita per la passeggiata sulle Mura, è in vendita un appartamento perfettamente ristrutturato e ben tenuto.

Inserito in un palazzo di pregio totalmente ristrutturato, con giardino condominiale ben curato, ASCENSORE, POSTO AUTO COPERTO. L'appartamento è posto al piano 1° e si compone di un ampio ingresso in salone, cucina abitabile, 1 camera matrimoniale con bagno privato, 1 camera media, ripostiglio e 2° bagno. Superfici ampie per complessivi mq. 100c.a., LIMINOSO. Pavimento in seminato veneziano. Aria condizionata. Soffitti con travi a Vista. Completamente ristrutturato nel rispetto dell' architettura e delle finiture originali. Richiesta € 480.000 è INCLUSA la GRAN PARTE DEGLI ARREDI. Ottimo per coppia o come pied a terrè. Ideale anche per affitto turistico grazie ai suoi numerosi conforts difficili da trovare. Classe Energetica F, 94,081 kWh/mq all'anno.

https://www.essegi.lucca.it/it/immobile/2935/appartamento-lucca-centro-storico-ia03340

Per info:



ESSEGI IMMOBILIARE SRL



Via Beccheria 35, Angolo Piazza Napoleone



0583-469538



centrostorico@essegi.lucca.it