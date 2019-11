Rubriche



Come ottenere un prestito con Findomestic

martedì, 5 novembre 2019, 18:20

Un prestito, richiesto in banca o a una società di credito, è un impegno non indifferente sia per i privati che per le aziende. I piani di rimborso possono essere più o meno flessibili ma necessitano sempre di garanzie. Le tipologie di prestito variano molto, a seconda che servano per un mezzo o per spese di ristrutturazione, o in dipendenza dalla somma da stanziare. Non sempre è necessario dichiarare l’utilizzo che si intende fare del denaro, come nel caso dei prestiti personali o non finalizzati, che non prevedono somme elevate e non necessitano della garanzia di un bene immobile. Ogni prestito ha una propria durata, ossia un periodo di rimborso variabile fra i 6 mesi e i 10 anni, ossia il corrispettivo di 120 rate mensili. Il problema ovviamente è a chi affidarsi.

Scegliere il prestito

I parametri di scelta sono più di uno, anche se i primi da considerare sono la durata del prestito, che varia in base all’ammontare della cifra e delle rate, e la convenienza della quota da versare mensilmente per la restituzione. I prestiti personali di solito variano tra i 1.000 e i 50.000 euro, con tempi di disponibilità diversi. Alcune banche tra cui Findomestic offrono anche la possibilità di ricorrere a un prestito veloce, ossia con liquidità immediata, come si può consultare su finanziamenti erogati da Findomestic.

Ogni prestito riporta gli indicatori TAN e TAEG, ossia Tasso Annuo Nominabile e Tasso Annuo Effettivo Globale d’Interesse. Il TAN raramente coincide con il TAEG, a meno che il saldo del debito non si realizzi in un unico pagamento annuale. Rappresenta infatti il calcolo dell’interesse corrispondente a un anno, ma la somma è rateizzata con cadenza mensile. Per farsi un’idea precisa del costo che il prestito comporterà occorre basarsi soprattutto sul TAEG, corrispondente all’interesse complessivo. Le banche vengono in aiuto fornendo un preventivo di spesa o dei simulatori di calcolo online, come Findomestic.

Prestito personale Findomestic

Garantendo prestiti personali fino a 60.000 euro e il massimo della trasparenza, è uno degli enti più affidabili, attivo dal 1984. Con la cessione del quinto si può direttamente basare il calcolo della tassa mensile sulla frazione corrispondente al 20% dello stipendio o della pensione, semplicemente presentando la documentazione richiesta. La procedura di attivazione si può svolgere direttamente online, telefonicamente al numero verde o presso una filiale. La procedura online comprende la compilazione dei moduli e la firma digitale e infine seguire l’iter di approvazione.

Qualora non si abbia busta paga o pensione e dunque non si possa accedere alla cessione del quinto è prevista la formula del Prestito Personale Flessibile, che prevede la presentazione di una garanzia differente e una serie di requisiti. Nel particolare è richiesto di avere un reddito dimostrabile accettato dalla finanziaria, un conto corrente e la residenza sul territorio italiano, oltre che un’età compresa fra i 18 e i 75 anni.

Prestito veloce

Il prestito veloce online di Findomestic presenta la possibilità di modificare anche durante il finanziamento l’importo della rata da pagare, senza costi aggiuntivi. L’opzione Salto Rata permette anche di saltare una quota mensile; ovviamente per dare una garanzia di continuità entrambe le procedure diventano accessibili dopo l’avvenuto rimborso puntuale di sei mensilità. La richiesta per una o per l’altra agevolazione deve avvenire separatamente e non in contemporanea, ma le opzioni sono utilizzabili più di una volta, con un massimo di richieste disponibili.

La vantaggiosità di questa forma di prestito è la rapidità con cui i soldi vengono accreditati sul conto del richiedente, in alcuni casi inferiori alle 48 ore. I motivi per cui è possibile erogare questo prestito sono molteplici, dall’acquisto di beni per la casa a progetti matrimoniali. Viene compresa anche l’installazione di pannelli solari nella propria abitazione sempre in questa formula.