Come puoi scommettere sul basket italiano online?

mercoledì, 6 novembre 2019, 12:24

ll campionato italiano di basket è uno dei migliori d'Europa. Ogni anno infatti le squadre investono così tanto denaro e passione nella loro lega per crescere e raggiungere obiettivi prestigiosi. Scommettere sul basket italiano online è oggi una valida opzione specie se si conoscono a fondo le varie tipologie di giocate.

Anche quest'anno molte squadre hanno investito una grande quantità di denaro per assicurarsi il miglior posto possibile nel finale del campionato. Se si guardano i nomi sulla carta, probabilmente si pensa che l'Olimpia Milano sia la favorita della lega e probabilmente con giusta ragione. Mindaugas Kuzminskas, Curtis Jerrells e Alen Omic hanno lasciato il team, ma nel frattempo hanno già firmato un nuovo contratto di 2 anni White, Sergio Rodrigez, Ricardo Morascini e Vladimir Micov. L'anno scorso l'Olimpia Milano aveva una squadra forte ma non è riuscita a vincere il campionato nazionale. L'allenatore Messina dovrà quindi gestire molti grandi nomi nella sua squadra e sfruttarli nel miglior modo possibile.

Il principale antagonista dell’Olimpia Milano

Quest'anno la Virtus Bologna ha investito ingenti somme di denaro per ritornare alla grande non solo in Italia ma anche a livello continentale. Non c'è dubbio che stiano pianificando di approdare in Eurolega l’anno prossimo, e da come ha iniziato sembra che l’obiettivo si possa raggiungere agevolmente. Del resto il team di Bologna vanta grandi successi nelle competizioni europee, ma negli ultimi due anni ha lottato molto. Il nuovo allenatore della squadra è Aleksandar Djordjevic, ex della squadra nazionale serba. Djordjevic ha una chiara visione della sua squadra, quindi ha deciso di firmare questa estate. Milos Teodosic è invece il nuovo giocatore della Virtus Bologna. Il regista serbo guadagnerà poco più di cinque milioni di euro. Tuttavia il club non si è fermato qui; infatti, hanno firmano anche Frank Brandon Gaines della Pallacanestro Cantù e Kyle Weems. L'obiettivo del club è giocare in Eurolega, ma ciò sarà possibile solo nel caso in cui vincano l’EuroCup. Per saperne di più basta consultare le pagine web del portale Oddspediain cui troverete quote aggiornate e statistiche su ogni singolo incontro del campionato nazionale di basket.

Gli altri outsider di Milano

Dovendo stilare una graduatoria delle migliori squadre partecipanti al campionato italiano di basket e su cui scommettere ad occhi chiusi, non possiamo permetterci di dimenticare i finalisti dello scorso anno ovvero Venezia e Sassari, grandi squadre che sono riuscite a sconvolgere il campionato italiano di basket

La Dinamo Sassari ha inoltre annunciato la firma del centro croato Miro Bilan che ha mani veloci e la capacità di creare vantaggi in molte situazioni. D'altro canto, Stefano Gentile ha rinnovato il suo contratto fino al 2021. Arrivato a Sassari lo scorso anno con la firma di un biennale, Gentile figlio d’arte, ha giocato sicuramente la migliore stagione soprattutto a partire dalla seconda parte, muovendosi con tanta maturità, con ritmi costanti e con un considerevole bagaglio tecnico alle spalle. Inoltre, vale la pena citare Daniele Magro che ha esteso il suo contratto a un altro anno ancora. Per quanto riguarda invece la Reyer Venezia è importante sottolineare che il team lagunare avrà un compito quasi impossibile ovvero quello di ripetere il successo dell'anno scorso. Dipenderà molto dalla nuova selezione di squadre poiché squadre come Venezia hanno bisogno di vendere i loro giocatori in modo che possano sopravvivere per giocare a basket al più alto livello e evitare di fare la stesa fine di Avellino. Senza dubbio, possiamo dunque aspettarci quest’anno una competizione molto interessante e probabilmente un nuovo team campione.

Quali sono le migliori scommesse online sul basket italiano?

Il numero di tipologie di scommessa sui vari incontri del campionato italiano di basket italiano è svariato a seconda del sito che le propone. La giocata più popolare resta quella sul team che vincerà l’incontro nota come tipologia 1X2 ma a questa vanno aggiunte scommesse decisamente maggiori anche dal punto di vista del valore verso l’alto delle quote. Si può infatti scommettere sul risultato di ognuno dei quarti, sulla squadra che segnerà per primo un determinato numero di punti, coi come sull’Over/Under dei punti, oppure indovinare se al termine della gara la somma dei punti sarà pari o dispari o pronosticare il margine di vittoria di un team.