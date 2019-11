Rubriche : lettere alla gazzetta



"Comics, disagi certi e si sa per chi, ma i benefici a chi e a quanti vanno?"

martedì, 5 novembre 2019, 11:45

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera di un residente del centro storico in risposta alle dichiarazioni rilasciate da Mario Pardini nell'intervista ad Aldo Grandi apparsa sulla Gazzetta di Lucca:

I residenti del centro storico hanno i Comics sui coglioni sia per i disagi sia per le multe che, talvolta, beccano in maniera, da loro, giudicata esagerata. Secondo lei con ragione?



Non possiamo certo dire che i Comics non siano impattanti sulla città. Noi, ogni anno cerchiamo di migliorare per quanto possiamo e, quindi, cerchiamo di ridurre questi disagi. E' ovvio che una manifestazione di questa grandezza porti disagi, ma anche grandi benefici. Se li mettiamo sul piatto della bilancia sono sicuro che i pregi sono più dei difetti. (domanda e risposta nell'intervista a Mario Pardini su La Gazzetta di Lucca)





Gentile Direttore,



sono un residente del centro storico, ho letto l'intervista del dr. Pardini e non potevo non porre dei quesiti perché mi interessa capire cosa si intente per bilancia, pregi e difetti.



Per quanto riguarda i difetti, sinceramente non ho bisogno di spiegazioni, perché per circa 20 giorni prima e 5 dopo la manifestazione se si possiede un'autovettura e si vuole parcheggiare in centro dopo le 20, ogni sera è un'avventura. Un'avventura vera. E la domanda ripetuta è perché mi devo dannare tutte le sere.



Bene, poi per 5 giorni si è in ostaggio. Non esagero. Qui le domande senza soluzione di continuità sono numerose, è suppongo che sono facilmente intuibili.



Ora per avere risposte che magari risolverebbero i tanti perché dei miei quesiti, le risposte potrebbero arrivare da una spiegazione che quantifichi i benefici che si contrappongono ai disagi, e la popolazione che ne usufruisce.



Quanti sono i residenti dentro le mura della città e quanti sono i fruitori di questo meraviglioso appuntamento? Il mio pensiero che ci siano tantissimi individui che subiscono disagi e pochissimi invece che usufruiscono di benefici.



Quindi la domanda successiva di quali grandi benefici si parla, quale platea è interessata?



Un approfondimento non generico, ma corroborato da evidenze concrete, da fatti, aiuterebbe a capire perché un mese all'anno devo sopportare questo disagio assoluto.



La ringrazio.