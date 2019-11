Rubriche



Cure dentali all’estero: la Croazia tra le mete più scelte dagli italiani

venerdì, 22 novembre 2019, 09:17

Le cure dentali sono costose e purtroppo, per non affrontare spese ingenti, spesso si finisce con il trascurare e peggiorare la salute dei propri denti. Una soluzione al problema, negli ultimi tempi, è costituita dal recarsi all’estero per le cure odontoiatriche: in particolare, la Croazia è una delle mete più gettonate dagli italiani. I grandi studi dentistici croati, infatti, offrono un servizio impeccabile, con un risparmio del 70% e raggiungerli è più semplice di quanto si creda: a tal proposito, attualmente Dentalsan è tra le cliniche più apprezzate da chi decide di curare i propri denti all’estero.

Servizio trasparente e sicuro

Curarsi i denti all’estero può destare qualche dubbio, visto che ci si affida a un medico che inizialmente non si conosce. Proprio per rassicurare i futuri pazienti e far intraprendere loro un viaggio senza alcuna preoccupazione, dunque, è possibile prima di ogni altra cosa richiedere un preventivo per dentista su dentalsan.it, allegando:

I dati anagrafici e il proprio indirizzo: per essere ricontattati in tempi rapidissimi;





Una descrizione dei propri problemi dentali: è sufficiente illustrare il problema;





Radiografie e fotografie: allegando ortopanoramiche, altri esami che si sono già svolti e fotografie, i dentisti potranno valutare la situazione in modo accurato.

In breve tempo verrà inviato un preventivo dettagliato con la migliore offerta e i trattamenti proposti per risolvere tutti i problemi. Inoltre, nella mail contenente il preventivo si troveranno le istruzioni per prenotare una prima visita gratuita in Italia. I medici di Dentalsan infatti, una volta al mese sono a Bologna e Brescia per soddisfare le necessità dei clienti e valutare da vicino i vari casi eseguendo un’ortopanoramica gratuita.

Risparmio sì, ma non sulla qualità

Consultando il sito della clinica Dentalsan, si può constatare subito come il risparmio sia evidente. Il tutto, ovviamente, garantendo massima qualità e professionalità dei dentisti. Ciò risulta possibile per il fatto che in Croazia la vita costa meno e, di conseguenza, anche i trattamenti sanitari. I dottori a cui ci si affida sono professionisti che vantano una preparazione internazionale e molta esperienza. Dentalsan assicura un servizio di alto livello, con strumentazioni all’avanguardia, rispettando tutte le normative e i protocolli europei: il tutto con dei tempi di attesa dimezzati rispetto ad altre realtà.

Turismo dentale

Le cure dentali possono diventare un momento di svago e relax, infatti molti italiani decidono di soggiornare più a lungo del tempo necessario per le cure e conciliare salute e piacere in Croazia. La clinica Dentalsan, infatti, offre convenzioni con numerosi hotel e servizi di transfer: ad esempio, raggiungere la clinica partendo in comodi pullman da Brescia costa solamente 80€ e si avrà un 10% di sconto sulla prenotazione di una camera in uno degli hotel affiliati, come il Vienna International Hotel and Resorts ad Opatija. Una bella vacanza sulle bellissime spiagge croate permetterà di affrontare le cure dal dentista con maggior serenità e meno preoccupazione.