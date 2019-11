Rubriche : lettere alla gazzetta



"Disagi ai residenti, perché, allora, non ridurre il biglietto di ingresso ai Comics per loro?"

martedì, 5 novembre 2019, 11:52

di Massimiliano Coppedè

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa interessante e accattivante lettera inviataci da un residente del centro storico e rivolta agli organizzatori della manifestazione Lucca Comics & Games:

Egregio direttore,

sono un residente del centro storico e faccio riferimento alla sua intervista al presidente di Lucca Comics nel punto in cui si parla di disagi per gli abitanti del centro storico. Premesso che sono favorevole all'evento, non si può però negare che i disagi per noi residenti siano evidenti, non solo nei giorni dei Comics, ma anche prima e dopo fino a quando i vari padiglioni non sono smontati.

Mi permetto quindi di proporre un idea agli organizzatori di Lucca Comics: perché non pensare per gli abitanti del centro storico ad una riduzione sul biglietto di ingresso o meglio ad un biglietto omaggio per un minimo risarcimento ai disagi creati?