Ecco perché Apple ha appena raggiunto l'ennesimo massimo storico

mercoledì, 13 novembre 2019, 11:47

La notizia che ha fatto il giro del mondo è che per la quinta volta nell'arco di un mese, il titolo azionario Apple Inc. (AAPL) ha raggiunto livelli record. Le quotazioni del colosso americano appaiono in costante rialzo, grazie all'ottimismo degli analisti di Wall Street, alle vendite di iPhone 11 (che si sono rivelate nettamente superiori alle previsioni iniziali) e al lancio del nuovo servizio di streaming Apple TV +. Insomma, mai come adesso comprare azioni Apple sembra il leitmotiv preferito dagli analisti di Wall Street. Ma cerchiamo di capire meglio dove affondano le loro radici questi continui rialzi del titolo azionario di Apple.

Una crescita esponenziale, legata alla qualità e alla vastità dell'offerta Apple

Le quotazioni del titolo Apple, che attualmente viene scambiato a 243 dollari, sono aumentate del 50% nel corso dell'ultimo anno e del 100% nell'ultimo triennio; inoltre, il valore di mercato dell'azienda ha raggiunto la stratosferica soglia di 1,1 trilioni di dollari. Numeri che fotografano alla perfezione la forza e le potenzialità virtualmente illimitate dell'azienda americana con sede a Cupertino. La banca d'affari Morgan Stanley ha recentemente incrementato il suo obiettivo principale a 289 dollari, citando le stime secondo cui Apple TV + potrebbe generare entrate per oltre 9 miliardi di dollari l'anno per i prossimi 6 anni.

La frenata sul mercato cinese

Oltre ad Apple TV +, che con ogni probabilità aumenterà il business dei servizi Apple fino al 20% nel giro di un anno, l'analista di Morgan Stanley Katy Huberty prevede anche un'ulteriore impennata per le vendite di iPhone, spinte dal successo di iPhone 11, che il CEO di Apple Tim Cook ha dichiarato "straordinario e per alcuni versi inaspettato". La marcata crescita delle vendite dei prodotti Apple negli Stati Uniti (pari al 7% rispetto all'anno precedente) ha di fatto annullato la contrazione registrata in Cina, dove le vendite sono diminuite del 2%, generando una perdita di quasi 11,1 miliardi di dollari. Tuttavia, la notizia relativa ad un eventuale accordo commerciale tra i due Paesi potrebbe sancire la ripresa delle vendite anche in Cina, con un contraccolpo positivo per il fatturato di Apple.

Lo zampino del 5G

Risale a poche settimane fa la previsione degli analisti di Raymond James, che confermano il trend positivo delle azioni Apple e rilanciano le stime di crescita fino ad un ulteriore 20% entro il prossimo anno, grazie ai prezzi di vendita più elevati per i nuovi iPhone e alle opportunità di crescita offerte dallo standard 5G. Soprattutto quest'ultimo fattore apre le porte ad una crescita potenzialmente spaventosa del comparto telefonico, in virtù della necessità delle aziende di rispondere a una domanda in rapida ascesa. Le azioni Apple hanno oltrepassato per la prima volta il loro precedente massimo storico soprattutto grazie all'aumento dell'ottimismo nei negoziati commerciali con la Cina, dal momento che iPhone viene prodotto principalmente nel Paese asiatico.

All'ottimismo degli analisti fa da contraltare un diffuso pessimismo, legato alla situazione generale

Al momento, oltre alla serie di record appena inanellati a Wall Street, ciò che sorprende di più è la presenza costante degli scettici: secondo le indicazioni fornite da Bloomberg, se il 52% degli analisti consiglia di acquistare i titoli Apple, il 35% raccomanda di non strafare e il 13% esorta addirittura a vendere. E questo accade in virtù del pessimismo generale che pervade i mercati finanziari, come confermato anche dagli analisti di Morgan Stanley. Ma quali sono al momento i fattori da tenere d'occhio? È molto importante dare uno sguardo ai guadagni del trimestre in corso, che Apple diffonde l'ultimo giorno del mese. Attualmente, le entrate ammontano a circa 64 miliardi di dollari, un aumento marcato rispetto al trimestre precedente, che aveva fatto segnare guadagni per 53,8 miliardi di dollari.