Rubriche : parliamo di... fisco



Entro il 2 dicembre versamento del secondo acconto delle imposte

mercoledì, 20 novembre 2019, 11:06

di nicola nottoli

Anche quest’anno i contribuenti sono tenuti a versare la seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi entro il 2 dicembre 2019 in quanto il 30 novembre cade di sabato.

Il Decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020 ha modificato la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’IRPEF, IRES e IRAP, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.

Per effetto di tale modifica, nel 2019, l’acconto è pari al 90% anziché al 100%.

Il D.L. n. 124/2019 ha modificato la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.

La norma è entrata immediatamente in vigore per cui la rata di novembre, subirà una riduzione del 10%.

Il che equivale a dire anche che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 avendo versato il 40% come prima rata di acconto e dovendo pagare la seconda rata, comunque, nella misura del 50%, in caso di versamento dell’acconto in unica soluzione, occorrerà rideterminare l’importo dovuto portandolo al 90%.

Attenzione: ciò non comporta la necessità di una variazione della dichiarazione dei redditi già presentata.

L’acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 2 dicembre, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52. Per il 2019, supponendo che l’acconto dovuto sia pari a 250,00 euro, il contribuente dovrà versare il 90% pari a 225,00 euro.

Rimane invariato l’obbligo del pagamento delle imposte utilizzando il modello di versamento F24.

In particolare, i contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

direttamente mediante il servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane oppure utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario; tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Attenzione: non è possibile rateizzare l’importo del secondo acconto.

Rideterminazione degli acconti

È data facoltà ai contribuenti di poter rideterminare l’acconto da versare qualora prevedano di dichiarare per l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi), o una minore Ires. In tale ipotesi, in caso di errori di calcolo che determinano un acconto “incapiente” per ovviare l’applicazione delle sanzioni, si può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.