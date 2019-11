Rubriche : lettere alla gazzetta



"Fabbricanti di strumentalizzazioni e di bugie"

martedì, 12 novembre 2019, 13:57

di mario puppa - renato bonturi

Mario Puppa, segretario territoriale Pd e Renato Bonturi, segretario comunale Pd intervengono sul convegno organizzato da CasaPound sui minori e sulle vicende di Bibbiano e Forteto:

Fabbricanti di strumentalizzazioni e di bugie. Dal Forteto a Bibbiano: estrema destra e giornalismo di parte per facili consensi. Sarebbe più giusto titolarlo così l'evento delle sigle politiche estremiste di destra, tra cui Casapound e Fratelli d'Italia, con il quale i vari Barsanti e Donzelli utilizzano vicende giudiziarie, alcune per altro ancora in corso, come strumento di diffamazione, arrivando ad attribuire a una parte politica ben connotata – la sinistra – presunti reati gravissimi perpetrati ai danni di bambini, giovani e famiglie. Questa non è neanche più strumentalizzazione politica, è pura e semplice diffamazione e come tale sarà trattata. È vergognoso sciacallaggio, vergognosa ingiuria e grave, anzi gravissima, violenza politica.

Quella dell'estrema destra è anche un'offesa al buon senso e all'intelligenza umana, al pari di quella infestazione di cartelli “Parlateci di Bibbiano” della quale la nostra città è rimasta vittima qualche settimana fa, a opera dei soliti noti che hanno invaso il centro con attacchinaggio abusivo sui muri, sulle porte e perfino sui monumenti, agendo ovviamente in notturna, in modo vigliacco e proditorio.

Sarà forse la necessità di trovare un diversivo per distogliere l’attenzione dall’ondata di sdegno suscitata dagli odiatori da tastiera, spesso giustificati quando non esplicitamente incoraggiati da certa politica, quello che è certo è che l’espressione “le mani della sinistra sui bambini” rappresenta davvero un concentrato più unico che raro di scorrettezza, malafede e bieca propaganda, tale che stupisce sinceramente che certa stampa, pur avendo già dimostrato di essere di parte, si sia prestata ad un’operazione davvero oltre il limite della deontologia professionale.

Se già in passato avevamo denunciato la spregiudicatezza dell’utilizzo di vicende drammatiche riguardanti minori a fini politici, minori di cui evidentemente interessa ben poco a coloro che ne fanno un uso simile, oggi condanniamo in maniera ancora più netta ed esplicita questo modo diffamatorio di fare politica, che fa il paio con i messaggi di violenza verbale presenti sul web e ultimamente oggetto di attenzione da parte di diversi grandi operatori della rete. Gli stessi messaggi che costringono una donna di 89 anni, sopravvissuta ad Auschwitz, a vivere con la scorta, in Italia, nel 2019.