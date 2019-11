Rubriche



Gioco online: quali saranno le maggiori tendenze del 2020

martedì, 12 novembre 2019, 17:09

Da quando è stato introdotto il sistema delle concessioni ADM, il mercato del gioco online italiano ha registrato tassi di crescita eccezionali e costanti, tanto da farne uno dei settori più forti, redditizi e dinamici della nostra economia. L’andamento del comparto all’interno dei nostri confini riflette comunque una tendenza che viene registrata anche a livello mondiale. Le previsioni degli esperti indicano che, entro il 2023, il mercato globale del gioco a distanza arriverà a registrare entrate per 74 miliardi di dollari.

Un tale ritmo di sviluppo può essere sostenuto solo grazie all’incredibile capacità degli operatori di innovarsi costantemente e di proporre servizi e prodotti che sempre meglio vanno incontro alle esigenze degli utenti. Vediamo quindi quali saranno le maggiori tendenze nei nuovi casino online 2020:

- Cripto-valute e nuovi metodi di pagamento: un elemento cruciale dell’esperienza di un giocatore di casinò è la velocità e la sicurezza con cui può effettuare depositi e prelievi di denaro. Gli operatori a distanza sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni che garantiscano prestazioni eccezionali unite ad altissimi livelli di protezione dei dati. Per il 2020 ci aspettiamo un aumento delle soluzioni di pagamento via mobile, visto che gli smartphone stanno diventando i dispositivi di elezione per i giocatori di tutto il mondo.

Riguardo alle cripto-valute, invece, c’è da rilevare che non sono soluzioni che hanno fatto presa sul grande pubblico e rimangono un’opzione scelta da un numero ridotto di giocatori. È vero tuttavia che si stanno facendo lentamente spazio tra i metodi di pagamento accettati dagli operatori online, ma gli investimenti in questa direzione appaiono ancora piuttosto limitati.

- Realtà virtuale: l’introduzione della realtà virtuale nel mondo del gioco digitale potrà davvero rivoluzionare l’esperienza dei giocatori. Con l’utilizzo di un visore VR, un utente potrà essere trasportato all’interno di un casinò virtuale ricevendo con lo stesso livello di stimolazione sensoriale che può offrire una sala da gioco di Las Vegas. Se al visore si aggiunge anche l’utilizzo dei guanti, un giocatore avrà la possibilità anche di sentire le fiches nelle proprie mani prima di piazzarle sul tavolo della roulette, oppure avere la sensazione di premere la leva di una slot machine. Le potenzialità della Virtual Reality sono praticamente infinite e già a partire dal prossimo anno, alcuni casinò online di nicchia inizieranno ad offrire questo tipo di esperienza ai loro giocatori.

- Intelligenza artificiale: grazie alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale i casinò possono meglio studiare e conoscere il comportamento dei loro giocatori per offrire servizi e prodotti sempre più mirati e personalizzati. Nei nuovi casino online, questo si traduce nella creazione di offerte non più generiche, ma fatte su misura per ogni singolo giocatore, oppure nella proposta di giochi che vadano esattamente incontro alle preferenze dell’utente.

L’intelligenza artificiale risulta di grande aiuto anche per quanto riguarda il gioco responsabile poiché consente di studiare i pattern di gioco e di rilevare con grande anticipo situazioni di rischio. Grazie a queste attività di monitoraggio un operatore può intervenire proattivamente, magari invitando il giocatore a prendersi una pausa oppure congelando il conto gioco.

- Maggiore integrazione con i social: una presenza sui social media è ormai un MUST sia per i singoli individui che le per le imprese. I social media creano tendenze, decretano il successo di nuovi www.lagazzettadilucca.it prodotti, sono un luogo di confronto e discussione tra utenti di servizi diversi. Chiaramente i nuovi casino online cercheranno di sfruttare la meglio le potenzialità offerte da queste piattaforme, dando ai loro clienti la possibilità di condividere i risultati ottenuti al gioco, confrontare i risultati di vari tornei, ingaggiare sfide e molto altro.