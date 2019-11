Il geometra Marco Chiari scrive al collega Franco Mungai e lo mette sotto... critica

Rubriche : lettere alla gazzetta



Il dirigente di Fratelli d'Italia, geometra Marco Chiari, ex assessore, ha scritto una dura lettera all'ex sindaco di Massarosa nonché responsabile tecnico e vice direttore della fondazione Carilucca:

Egr. “Geometra” Franco Mungai, ho letto con piacere la sua risposta, o meglio la sua giustificazione, in merito alle copiose infiltrazioni d’acqua nel fabbricato “Ex Casa del Boia”, ristrutturato ed inaugurato in pompa magna dal Comune di Lucca e dalla Fondazione di cui Lei risulta essere il Direttore Tecnico; da “collega” mi è istintivamente venuto da ridere.

L’acqua è entrata dai paramenti delle mura; ciò che i cittadini lucchesi non sanno è che quei lavori - appaltati per circa 700 mila euro sono costati, a consuntivo, quasi 3,5milioni di euro.

Conosciamo la superficie totale del fabbricato e quanto tale recupero è costato a metroquadro ? Sono informazioni che vorrei “svelare” io, che ho trascorso la vita sui cantieri e non seduto su una comoda poltrona: i lavori sono costati una cifra allucinante.

Certo, si può sempre trovare la scusa che “la Soprintendenza ha ordinato e fatto eseguire opere non previste” e che sono state “apportate molte migliorie”.

Mi scusi “geometra”, e le parlo da “collega” e non da dirigente politico: se uno non è in grado di valutare i costi di una ristrutturazione (ribadisco: costo effettivo 5 volte superiore a quello preventivato), è bene che faccia fare ad altri questo mestiere.

Perché non rendere finalmente pubblici i soldi che la Fondazione spende nei restauri su proprietà pubbliche? Ciò non dovrebbe costituire un obbligo, o quanto meno un'opportunità, visto che tutti citano tanto la parola TRASPARENZA? Oppure ci sono altri motivi per non dare informazioni dettagliate su tali cifre spese?

E se oggi sarà necessario investire ingenti risorse per coprire le lacune progettuali ed esecutive, non era meglio, più logico e senz'altro meno dispendioso, visto che erano già note, eseguire tali lavori al momento del restauro?

Che dire poi degli altri cantieri finanziati in questi anni dalla Fondazione, di cui Lei è Direttore Tecnico da tempo immemorabile ?

Viene spontaneo chiedersi, vista la vicinanza fisica e la quasi contemporaneità dei lavori, a quale cifra è stato appaltato e quanto è realmente costato il bar/ristorante, meglio conosciuto come “ristoro per i viaggiatori della Via Francigena”, (e c'è da chiedersi quale sia il significato del termine “Ristoro” e quale l'effettivo utilizzo)?

Gentile geom. Mungai, la invitiamo a far conoscere, oltre che ai cittadini, a noi poveri professionisti i costi sostenuti, così almeno, seguendo la sua consolidata esperienza potremo “replicare “ tali costi ai nostri clienti che invece vorrebbero sempre risparmiare…..

Vede geometra Mungai, le porto un altro esempio, ma la lista potrebbe essere molto più lunga: quale è il significato di investire oltre 6 milioni di Euro nell’edificio ex Mercato del Carmine, senza sapere quale destinazione avrà e senza avere insomma un progetto finale esecutivo delle attività/ destinazioni d'uso che lo stesso avrà? Lei che è geometra se la costruirebbe o ristrutturerebbe una casa senza sapere dove verranno i bagni, le cucine, gli impianti, gli sfiati sui tetti, i camini etc etc ? E' forse solo importante o utile far vedere che si spende?

Sono sicuro che non avrò mai risposte a tali quesiti: la cosa migliore è tacere per non fare sapere, così si potrà sempre ricominciare.

Caro Direttore, per statuto la Fondazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza e non può fare impresa.

Allora per quale motivo, si presuppone che nell’intervento sulla ex Manifattura Tabacchi la Fondazione svolga la funzione di impresa, finanziando, costruendo e gestendo i proventi derivati dagli affitti/locazioni/ vendite a terzi ?

Infine mi pongo l'interrogativo se sia corretto “finanziare” opere di terzi ( gli enti pubblici sono per voi soggetti terzi ) senza bandi pubblici , o invece - come da significato etimologico - la parola “finanziare” dovrebbe voler dire dare i soldi a progetti degli enti che poi in autonomia, attraverso il meccanismo dei bandi pubblici, provvedono in proprio a realizzare tali opere? Non è che con questo meccanismo, evitando i bandi pubblici, tutto risulta più semplice e meno controllabile, alla faccia della trasparenza?

Ritornando all’Art. 4 dello statuto della Fondazione - Attività della Fondazione - si legge espressamente che “la Fondazione svolge la propria attività secondo principi di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi, il rispetto del principio di economicità della gestione…..”

Ma viene realmente perseguita questa logica?

Geom Franco Mungai, avrei anche alcune considerazioni da fare in merito al Comune da lei amministrato - Sindaco supportato dal Pd - nell’ultimo decennio.

Mi sono, infatti, letto con molta attenzione la relazione presentata dalla Soc. Auser Consulting srls , pubblicata sul sito del Comune di Massarosa e quindi documento ufficiale.

Non entrando, in quanto privo di competenze specifiche, nel merito del bilancio disastroso che durante il Suo mandato ha portato il Comune di Massarosa in questa situazione, invito, chi lo volesse fare, a leggerlo ed in particolare modo, altre a numeri e cifre riportate, le ultime pagine dove si riscontra come fino dal 2017, la Dirigente del Settore Le avesse fatto notare varie anomalie ed il conseguente suo comportamento di fronte a quanto le veniva evidenziato. Ad ognuno trarre le proprie riflessioni.

La conclusione da trarne potrebbe essere quella di pensare che e’ stata scelta una persona sbagliata per i ruoli che da molti anni ha ricoperto e ricopre a vario titolo.

Poiché personalmente - e non certo solo io - mi ritengo ignorante in materia, gradirei una pubblica risposta.