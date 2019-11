Rubriche



Immobili di prestigio, il trend delle vendite è positivo

mercoledì, 20 novembre 2019, 23:51

Uno dei pochi settori del mercato italiano che non conosce crisi è quello degli case di lusso, caratterizzato infatti di anno in anno da un trend in crescita.

Un vero e proprio patrimonio, quello degli immobili di prestigio, costituito da dimore storiche, ville, ma anche da attici, superattici e loft, disseminati lungo tutta la penisola, nel cuore delle grandi metropoli così come in mezzo alla natura.

Gli ultimi dati disponibili dimostrano che gli investitori di questo mercato non sono soltanto italiani: infatti, anche molti compratori esteri decidono di diventare proprietari di questa tipologia di immobili. Si tratta principalmente di arabi, russi, americani e cinesi, che vedono in determinati acquisti l’occasione per incrementare il loro business o per avere una dimora privata dove passare le vacanze e rilassarsi con la famiglia.

Ovviamente, dato che acquistare un bene di lusso costituisce sempre un investimento importante, il consiglio è quello di affidarsi a professionisti del settore, con una lunga esperienza, come per esempio Sotheby’s, che è in grado di offrire ai clienti tutte le garanzie necessarie per agire con la massima tranquillità.

Dove sono collocate le case di prestigio in Italia?

Il mercato italiano delle case di prestigio è florido in ogni area del nostro paese, dal nord al sud. Ci sono, ovviamente, delle città in cui la domanda è più alta e che, dunque, contribuiscono maggiormente ad aumentare il fatturato del settore.

Case di pregio al nord Italia

Il nord Italia attira compratori soprattutto per la sua posizione strategica, vicina agli altri stati europei, nonché per il fatto che qui si trovano tanti centri nevralgici per quanto riguarda l’industria. Uno di questi è Milano che rappresenta la città in cui si concentra la più alta richiesta di immobili di prestigio per quanto riguarda il settentrione. Situata nel centro della Lombardia, il capoluogo meneghino è un polo fondamentale per la moda e per il design; non mancano nemmeno arte e bellezza, con molti palazzi storici e scorci bellissimi, come i navigli: un sistema di canali che in passato doveva favorire gli spostamenti, ma che adesso è diventato una grande attrazione turistica. Per quel che riguarda gli immobili di lusso, nel centro della metropoli ci sono ampi e luminosi appartamenti, con stanze spaziose da ammobiliare a piacimento; in periferia, invece, si può godere di tutto il relax della campagna grazie a delle dimore storiche immerse nel verde.

Immobili di lusso nel centro Italia

Il centro Italia è ricco di paesaggi naturali vari: si passa dal mare alla montagna, passando per la collina. Per di più, questo territorio è rinomato anche per prodotti da usare in cucina apprezzati in tutto il mondo, come l’olio e il vino.

È a Roma, con il suo fascino millenario, che si registra il più alto numero di richieste di case di prestigio. La capitale d’Italia è un centro unico nel suo genere, in quanto riesce a coniugare resti archeologici con palazzi più moderni: si può annoverare di diritto tra le città più romantiche del mondo. Le case di lusso disponibili a Roma sono, per la maggior parte, palazzi e villini storici con arredamenti rinascimentali e barocchi, ma non mancano neanche appartamenti dallo stile contemporaneo, con un design asciutto e linee semplici, come è possibile notare nell’apposita sezione del sito di Sotheby’s, consultabile alla pagina https://www.italy-sothebysrealty.com/it/roma.aspx.

Dimore storiche nel sud Italia

Il meridione è apprezzato per la sua buona cucina e per il clima mite; il mare la fa da padrone, ma anche la presenza di territori incontaminati è un aspetto che molti apprezzano. In questa parte dell’Italia la più alta concentrazione di richiesta di immobili di prestigio è a Napoli, un grande centro che è stato protagonista di importanti eventi per la nostra penisola.

In questa città c’è un connubio di storia e tradizione, si entra a contatto con persone veraci ed emozionali, mentre il paesaggio è vario, visto che si passa dalle viuzze strette di alcuni quartieri alle ampie piazze contornate da palazzi di rilievo.

Salendo un po’ di quota, inoltre, è possibile ammirare l’orizzonte e la silhouette del Vesuvio: un panorama unico, che solo questa città può offrire. Le dimore più ricercate si trovano a pochi passi dalla spiaggia, offrono una splendida vista sul mare e hanno ambienti sontuosi con soffitti alti e mobilio di pregio.