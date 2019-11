Rubriche : una finestra su roma



Le luci di Natale a Roma saranno i Cartoon della Warner

venerdì, 15 novembre 2019, 08:45

di barbara ruggiero

Cartoon Network (607 di Sky) e Boomerang (609 di Sky), i canali TV kids del gruppo WarnerMedia – tornano anche quest’anno ad illuminare il Natale a Roma.



Lo scorso anno, le luci di Natale incantarono migliaia di turisti e abitanti della Capitale così quest’anno si è deciso di ripetere il successo. Le Cartoon Christmas Light verranno inaugurate il 23 novembre alle 17.30 in Via dei Condotti, Largo Goldoni, per animare le feste natalizie fino al 9 gennaio.



I personaggi protagonisti saranno Tom&Jerry, Lo Straordinario Mondo di Gumball, lo show cult Adventure Time, l’intramontabile Titti e Silvestro, Ben 10, The Powerpuff Girls, The Happos Family e l’immancabile Scooby- Doo! Tutte le luci a forma di cartoni animati saranno appese tra i palazzi che delimitano via del Corso, da Piazza del Popolo a piazza Venezia. Un vero e proprio spettacolo di allegria e colore.



“Siamo orgogliosi – dichiara Marcio Cortez Meléndez, Brand Communication and Creative Director di Turner Italia (gruppo WarnerMedia) – di poter contribuire con le nostre luminarie a quell’atmosfera di magia e calore tipica delle feste natalizie. Con questo progetto intendiamo valorizzare la bellezza di Roma e, allo stesso tempo, fare un regalo alle famiglie e ai nostri fan".

La cerimonia di accensione sarà imperdibile, saranno presenti le istituzioni romane, Marco Berardi, Vice President General Manager di Turner Italia (gruppo WarnerMedia) e Gianni Battistoni, Presidente dell'Associazione Via Condotti.



La Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri sfilerà, dopo l’accensione, lungo via Condotti da Largo Goldoni fino ad arrivare a Trinità dei Monti dove verrà eseguito il tradizionale Inno di Mameli.



Sarà una festa per grandi e piccoli. Roma si prepara, con il sostegno dei privati, ad allestire le feste natalizie più belle di sempre.



Per la Capitale, martoriata da tempo da problemi di vivibilità, il Natale rappresenta un’occasione di riscatto e accoglienza. I turisti che vorranno visitare Roma nel periodo delle festività, saranno felici di scattare le foto ai cartoni animati della Warner. Lo scorso anno furono un grande successo, con i fan in visibilio che scattavano foto e percorrevano tutta via del Corso con il naso all’insù. Tra pochi giorni a Roma, i Cartoon saranno accesi, un appuntamento natalizio imperdibile.