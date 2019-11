Rubriche : una finestra su roma



L’etica dell’Eni, un gruppo di ragazzi sfida la multinazionale

martedì, 19 novembre 2019, 11:30

di barbara ruggiero

Un gruppo di ragazzi sfida il colosso Eni.

Sono ragazzi di un’età compresa tra i 18 e 35 anni, provengono da tutta l’Italia, si sono conosciuti via social e hanno ingaggiato una vera e propria battaglia contro le ingiustizie, l’illegalità e lo sfruttamento dei paesi africani. Il colpevole? La più grande multinazionale italiana, l’Eni. Nell’agosto del 2019 hanno inoltrato una lettera ai parlamentari del Movimento 5 stelle per porre l’attenzione sull’intricata vicenda giudiziaria che coinvolge i vertici del più grande ente per l’energia nelle aule giudiziarie di Milano.

L’Eni è un colosso nel settore degli idrocarburi, petrolio e gas, la compagnia petrolifera opera in 67 paesi con oltre 3 milioni di lavoratori e dal 2017 gestisce la distribuzione di gas, luce e soluzioni energetiche in 4 paesi europei vantando oltre 8 milioni di clienti. L’azienda è fermamente nelle mani dello Stato che detiene il 30.1% delle azioni.

Come è nato il vostro gruppo?:” Ci siamo conosciuti sui social, abbiamo creato dei gruppi di discussione e abbiamo ampliato le nostre conoscenze studiando il caso Eni. Veniamo da città lontane e partiti politici diversi, ma abbiamo una causa comune: la protezione dei paesi africani dallo sfruttamento petrolifero e dei lavoratori, la battaglia per i diritti civili delle popolazioni africane, la legalità che sia condizione essenziale per guidare un colosso come l’Eni”.

Perché avete iniziato questa battaglia contro una multinazionale, quasi inattaccabile, come l’Eni?: “ Sono trascorsi nove anni dal primo articolo de Il Fatto Quotidiano che raccontava lo scandalo giudiziario Eni-Shell in Nigeria – ci racconta Carmen Calì, uno degli attivisti - Nel frattempo nuovi scenari politici sono sorti e la proposta del senatore pentastellato Vito Petrocelli di istituire una commissione parlamentare d’inchiesta, con l’intento di effettuare una pulizia interna volta alla tutela degli interessi nazionali e al rispetto dell’etica pubblica, è caduta nell’oblio. Ma non è cambiato nullae l’amministratore delegato Claudio Descalzi, confermato nel proprio ruolo nel 2014 da Matteo Renzi e riconfermato nel 2018 da Giuseppe Conte, resta ancora il numero uno dell’ente pubblico più controverso d’Italia, proprio mentre il processo per corruzione internazionale che lo vede imputato entra nella fase più calda. Noi non ci stiamo”.

Avete avuto risposte alla vostra lettera dai parlamentari del Movimento 5 stelle?” No, nessuna risposta. Ma noi non molliamo, chiediamo sia aperta una commissione parlamentare che possa far luce sull’intera vicenda”.

Perché siete così sensibili alla storia giudiziaria dell’Eni?:” Perché la multinazionale italiana dovrebbe rappresentare i pilastri etici su cui si fonda, integrità, legalità ed equità. Noi siamo sicuri che ci sono molte cose da chiarire, mentre la giustizia farà il suo corso, i parlamentari dovrebbero istituire una commissione d’inchiesta”.

Carmen Calì da Trento e Francesco Maggiurana da Perugia guidano questo gruppo di ragazzi sensibili agli scandali nazionali. Per ora sono solo attivi sui social e sono riusciti a coinvolgere più di 50 giovani, ma il loro intento è di diffondere e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientalisti e la legalità degli enti pubblici.

“Questa lotta sarà un primo campo di battaglia per denunciare altre ingiustizie, prime fra tutto il lavoro, che vede ormai i giovani ai margini della società, spesso condannati all’esilio. Le risorse fondamentali del nostro paese, i giovani, sono invitati ad andare all’estero piuttosto che impiegati per migliorare l’Italia”.