“Lucca Comics chiusa ai disabili? Solidale con Loris Figoli”

venerdì, 8 novembre 2019, 14:11

di simone simonini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, firmata dall'ex consigliere provinciale Simone Simonini, in cui si esprime solidarietà dopo i fatti accaduti a Loris Figoli, ospite al Lucca Comics and Games.



"Voglio esprimere vicinanza e solidarietà dopo i fatti accaduti a Loris Figoli, ospite al Lucca Comics and Games (progetto Lucca limitless), che nei giorni scorsi a causa di un pass adibito negato, è stato costretto a fare dietrofront e rientrare in Liguria, come da lui stesso raccontato, rinunciando ad un evento che lo vedeva ospite come testimone sull'assenza di limiti (e di barriere).

Lucca e i lucchesi sono altro, ha dichiarato Simone Simonini ex Consigliere di Palazzo Ducale. Questa vicenda ha portato disdoro alla città, alle associazioni di volontariato, e a tutte le persone con disabilità.

Figoli, tra l’altro primo cittadino di Riccò del Golfo (la Spezia), cosa racconterà sulla questione ai propri cittadini rientrato a casa? Quale giustificazione darà sul comportamento di alcuni addetti al traffico?

Su questa vicenda non bastano di certo le scuse per altro flebili del Sindaco di Lucca, il quale è riuscito a trovare pure un po' di ironia nel rispondere ai fatti esposti proprio da Figoli.

Dovrebbero spiegarci come sia stato possibile ignorare un testimone “ospite” per un evento di sfilata dal significato sul superamento delle barriere, additando paradossalmente così come riportato, Figoli un furbetto del cartellino in cerca di saltare la fila per godersi lo spettacolo dei Comics.

Questa è l’indifferenza di chi oltre a non scusarsi nel dettaglio ma sommariamente, ha tentato di svicolare dalla questione.

Spero di incontrare presto il Sindaco Figoli per conversare di lucca e porgli le mie scuse personali".