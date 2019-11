Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ma perché non si spendono i soldi nell'illuminazione natalizia invece che nei fuochi d'artificio?"

domenica, 17 novembre 2019, 09:50

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da una lettrice che ci ha chiesto di non pubblicare il nome, chissà perché poi, sul tema scottante della mancata illuminazione natalizia del Fillungo e non solo:

Orgogliosa di essere nata e di abitare in una bellissima città che, per le sue caratteristiche, non ha eguali al mondo, mi chiedo come mai, da quando c'è questa amministrazione, in questo periodo dell'anno, si riaffacciano le medesime noiose: polemiche degli ultimi anni riguardanti l'illuminazione natalizia delle principali vie cittadine, come via Fillungo, e piazze: si dà la colpa ai commercianti che non vogliono pagare. Ma se invece di spendere a settembre migliaia di euro nei fuochi d'artificio, il comune investisse un po' di quei soldi nel rendere a Natale la nostra città illuminata ed accogliente come lo sono quasi tutte, non sarebbe forse meglio? A guadagnarci, da un'affluenza alta di visitatori e turisti, non sarebbero solo i commercianti, ma anche il comune stesso.

Inoltre è inutile che l'assessore vada nei negozi delle catene a chiedere alle commesse i motivi della mancata adesione e polemizzare con loro: loro non ne sono proprietarie! Anni fa appena entrati in città ci accoglieva una bellissima Piazza Grande con le chiome dei suoi storici alberi tutti illuminate! E che dire delle proiezioni sui muri degli edifici, dei monumenti e sulle mura? Niente più di tutto questo. Vedere Piazza Grande nel periodo natalizio e vederla nel periodo del Settembre Lucchese, non fa differenza.