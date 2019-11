Rubriche : lettere alla gazzetta



"Migliorare organizzazione per Lucca Comics"

sabato, 9 novembre 2019, 20:12

di federica mantovani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Federica Mantovani in cui si punta il dito nuovamente contro l'organizzazione della manifestazione Lucca Comics & Games.



"Vorrei associarmi a quanto scritto da Martina Puglisi sul miglioramento della organizzazione per LCG. Anche se non partecipo come cospalyer mi piace assistere ai vari eventi ed ai concerti e trovo assurdo che a fronte dei 270.000 biglietti venduti non abbiano ancora pensato di spostare il palco in un posto dove sia fruibile in sicurezza ad un numero maggiore di persone. Senza contare che ci sono voluti due giorni di proteste perché organizzassero seriamente una fila diversa per chi voleva il biglietto per i concerti. Inoltre sarebbe il caso di potenziare il wifi nei padiglioni così da permettere l'utilizzo di bancomat e carte di credito senza che i poveri addetti siano costretti a fare acrobazie per riuscire a prendere la linea oppure a rinunciare del tutto. Detto questo vorrei ringraziare gli organizzatori perché comunque è stata una manifestazione interessante e ricca di eventi/incontri e vorrei ringraziare soprattutto tutti i lucchesi per la pazienza che dimostrano ogni anno di fronte all'invasione di noi appassionati. Arrivederci al prossimo anno".