Monsieur Tambellini ecco il suk nigeriano a due passi dal Vaticano: è così che le piacerebbe vedere Lucca?

giovedì, 7 novembre 2019, 13:05

di barbara ruggiero

Guardate queste foto, un gruppo di nigeriani è seduto per terra con delle valigie aperte, piene di cibo, noccioline, banane liofilizzate, bottiglie con bevande non meglio identificate. Altri sono in piedi e scambiano soldi e cibo in contenitori di plastica. Altri ancora cucinano con piccoli fuochi a gas carne di agnello. Una donna vende bottiglie di Herbalife (ma è difficile stabilire se siano autentiche), profumi taroccati e libri di storie africane. Alcune donne allattano i bambini sedute per terra.

Siamo a via Cassiodoro, davanti all’ambasciata della Nigeria, a pochi passi dalla città del Vaticano, a fianco la scuola elementare “Dante Alighieri” e a solo cento metri il commissariato di polizia “Borgo”.

Appena ci si avvicina e si pone una domanda, una delle donne sedute a terra inizia a urlare nella sua lingua. A gesti, intima di allontanarci. Un gruppo di connazionali osserva la scena e ci viene incontro con fare aggressivo. Ci allontaniamo, ma parte un inseguimento, di corsa ci dirigiamo verso la polizia. Siamo di fronte al commissariato, i nigeriani si sono fermati, per fortuna, a qualche metro di distanza.

Il mercatino abusivo è lì tutti i giorni, all’ora di pranzo, una scena di degrado che sommerge un quartiere nel cuore di Roma.

Il cibo scartato, se non viene venduto, viene gettato a terra e diventa preda di gabbiani e topi . I pannolini dei neonati, allattati per terra, vengono gettati sotto il marciapiede e l’odore di acro e feci arriva fino ai piani alti dei palazzi.

I passanti girano al largo, gli studenti della scuola elementare e media scappano di corsa, la gente del quartiere ha paura.

E spesso la polizia interviene per sedare liti tra i nigeriani. Questioni di soldi e di documenti sfociano spesso in botte e rappresaglie.

L’ambasciata della Nigeria che dice? Nulla. I dipendenti e l’ambasciatore sono protetti da un cancello invalicabile e ben sorvegliato, nonostante vedano, attraverso le telecamere a circuito chiuso, i connazionali bivaccare, ma fanno finta di niente.

Il commissariato Borgo, a pochi passi, non ferma il suk che si svolge qui da anni, la polizia dice di aver segnalato più volte la situazione, anche attraverso il ministero degli Interni, ma la Nigeria non risponde.

E i vigili urbani?: “Siamo intervenuti con delle pattuglie, li invitiamo ad andare via, gli sequestriamo il materiale abusivo, prima fanno finta di allontanarsi e poi dopo pochi minuti ritornano, una situazione ingestibile”.

Le segnalazioni della cittadinanza sono all’ordine del giorno, ma pare che nessuno si assuma l’onere di ripristinare l’ordine e la sicurezza degli abitanti del quartiere.

Anche i giornali tacciono, impossibile trovare degli articoli su questa situazione di degrado.

Per le strade di Roma, ormai preda di spaccio e delinquenza sempre in crescita, ci mancavano i mercatini abusivi dei nigeriani, come se la capitale fosse un territorio libero per chiunque voglia fare quello che crede. Tutti guardano e se ne lavano le mani, intervenire ha un costo e una capitale senza risorse diventa sempre più vittima dell’ illegalità.