Noleggiare un'auto, ecco perché conviene

lunedì, 18 novembre 2019, 20:01

Acquistare un'auto usata è rischioso: ecco perché

Acquistare un'auto di seconda mano è una scelta obbligata per moltissime persone, perché non possono fare a meno di un veicolo e non hanno la disponibilità economica per prenderne uno nuovo di zecca. Purtroppo però le auto di seconda mano nascondono moltissime insidie e capita spesso e volentieri che si rivelino molto più dispendiose di quello che sembra. Bisogna quindi prestare una particolare attenzione o scegliere delle alternative visto che al giorno d'oggi se ne trovano diverse. Per esempio, molte persone preferiscono noleggiare un'auto su www.noleggioclick.it piuttosto che acquistarne una di seconda mano: i vantaggi sono innumerevoli e si risparmia notevolmente, avendo a disposizione un veicolo nuovo di zecca.

I rischi delle auto di seconda mano

Oggi ci concentreremo sui potenziali rischi legati all'acquisto di un'auto di seconda mano. Naturalmente non è detto che siate sfortunati: in alcuni casi si possono concludere dei veri e propri affari ma i problemi sono dietro l'angolo ed è bene esserne almeno consapevoli.

Le truffe online

Purtroppo sono molti coloro che mettono in atto delle vere e proprie truffe ai danni dei potenziali acquirenti di un'auto usata. Questo accade specialmente online: capita di trovare un annuncio interessante, magari completo di fotografie dettagliate e di informazioni tecniche. Tutto sembra nella norma, ma ad un certo punto quando ci si accorda con il venditore viene chiesto di versare un anticipo per bloccare l'auto. Non bisogna mai pagare prima di aver visionato l'automobile e soprattutto prima di aver firmato un contratto. Potrebbe trattarsi di una vera e propria truffa e il venditore, una volta incassato l'anticipo, potrebbe scomparire nel nulla.

Chilometraggio manomesso

Il chilometraggio è un dato importantissimo perché incide in modo notevole sul valore di un veicolo usato: se infatti i chilometri percorsi sono molti, l'auto costa molto meno perché inferiore sarà anche la durata del motore. Il problema è che al giorno d'oggi non ci si può fidare ciecamente di quello che riporta il tachimetro del veicolo perché potrebbe essere stato manomesso e capirlo potrebbe rivelarsi davvero complicato. L'unica cosa che si può fare è chiedere espressamente al venditore di riportare nella fattura anche il chilometraggio dell'auto, ma si tratta di una tutela relativa.

Problemi meccanici non dichiarati

Un altro dei rischi che si corrono quando si acquista un'auto di seconda mano riguarda le condizioni delle parti meccaniche del veicolo. Il motore e tutti gli altri componenti potrebbero essere dichiarati in ottimo stato dal venditore ma non ci si può mai fidare della sua parola. Conviene dunque far controllare in modo approfondito il veicolo da un'officina o dal proprio meccanico di fiducia prima di acquistarlo, onde evitare brutte sorprese.

Revisione scaduta

Purtroppo capita anche questo ossia che all'auto non sia stata fatta l'ultima revisione. Si tratta di un dettaglio che non deve mai essere trascurato perché se la revisione è scaduta si rischiano delle multe anche molto salate quindi è bene saperlo. Se così fosse, si può trattare sul prezzo del veicolo con il venditore quindi sono dettagli che vale sempre la pena richiedere in modo chiaro, per non avere sorprese e concludere l'affare con la massima trasparenza possibile.