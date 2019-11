Rubriche



Prodotti per la mobilità eco sostenibile

martedì, 26 novembre 2019, 09:32

Nel nostro Paese il numero di vetture elettriche circolanti sulle strade è irrisorio. La motivazioni è correlata essenzialmente ai costi di questo tipo di automobile; non tanto per quanto riguarda i consumi, quanto piuttosto per il prezzo all’origine di un’auto elettrica, che costa quasi il 30-40% di più rispetto a una vettura ibrida o con motore tradizionale. Per promuovere la diffusione di questo tipo di automobili, che tolgono buona parte dell’inquinamento dalle città congestionate di traffico, sono nati nuovi metodi di utilizzo delle automobili, che non comprendono l’acquisto del mezzo proprio.

I contorni della questione

Le città italiane sono eccessivamente inquinate, questo è un dato di fatto difficile da non notare. Soprattutto in alcune zone, come ad esempio attorno ai centri abitati di maggiori dimensioni o nella Pianura Padana, l’inquinamento atmosferico è un problema che ha raggiunto soglie preoccupanti. Una buona percentuale di questo inquinamento deriva purtroppo dagli autoveicoli, compresi quelli che ogni cittadino utilizza quotidianamente. La sostituzione delle vecchia vetture inquinanti con modelli meno impegnativi sotto questo punto di vista è oggi essenziale. Purtroppo però il costo delle auto elettriche, che inquinano in modo minimo l’aria delle zone in cui transitano, è decisamente elevato. Anche per questo in Italia circolano pochissime vetture elettriche, la cui diffusione è frenata anche dal timore di non riuscire a ricaricare la batteria interna.

La proposta

Per eliminare la problematica che riguarda il costo dell’auto elettrica alcune aziende hanno deciso di cominciare a proporre questi mezzi a noleggio, in modo che il loro prezzo non gravi in modo eccessivo sulle spalle del singolo cittadino. Volendo sono oggi disponibili auto elettriche in car sharing, o anche con noleggio a lungo termine. L’utilizzatore paga solo un piccolo noleggio mensile, che gli permette di utilizzare ogni giorno una vettura elettrica di nuova generazione. Oltre a questo si stanno diffondendo sempre più anche le colonnine per la ricarica, da molti considerate essenziali. Si deve però considerare anche il fatto che molti di coloro che ogni giorno si recano in auto in città percorrono pochi chilometri quotidianamente, spesso meno di 100. Per queste persone un’auto elettrica con una percorrenza di 300-400 km sarebbe la soluzione ottimale.

Le proposte del mercato

Sul mercato sono presenti diverse proposte relative alla mobilità ecosostenibile tra i quali merita attenzione il programma IrenGo, dell ‘azienda Iren, rivolto ad aziende e privati cittadini. Si tratta di una serie di servizi che riguardano proprio la mobilità sostenibile; l’azienda propone infatti auto elettriche a noleggio, così come biciclette elettriche, che in molti casi sono il sostituto ideale delle vetture con motorizzazione tradizionale. Iren si rivolge anche agli enti pubblici e alle imprese, proponendo intere flotte aziendali elettriche a noleggio. La proposta comprende anche colonnine per la ricarica e i cosiddetti wallbox; si tratta di accumulatori che consentono di ricaricare rapidamente la vettura elettrica in uso, direttamente nel garage di casa. Iren offre a privati e aziende anche la possibilità di ottenere energia elettrica da sole fonti rinnovabili, in modo da consentire a chi viaggia con l’auto elettrica di inquinare meno sotto ogni punto di vista.