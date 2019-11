Rubriche



Quando il gonfiore addominale diventa un problema

martedì, 12 novembre 2019, 11:20

Sono numerosi i disturbi che possono portare al gonfiore addominale. Chi soffre di specifiche patologie che portano a questo sintomo è importante che si rechi del medico curante, in modo da poter approntare le debite cure il più in fretta possibile.

Ci sono però anche molte persone che soffrono di stomaco gonfio, distensione addominale, flatulenza, quasi ogni giorno,senza essere affetti da specifiche malattie. Perché si sviluppa il gonfiore addominale Il gonfiore addominale è dovuto a gas in eccesso presenti all’interno dell’apparato digerente, a livello dello stomaco ma soprattutto dell’intestino.

Le cause sono molteplici, spesso da correlare a sbagliate abitudini alimentari. Eccesso di cibo, alimenti troppo ricchi di grassi o di carboidrati raffinati, pranzi pesanti sono tutte cause molto tipiche della tensione addominale. Queste cause portano infatti ad un rallentamento della digestione, con conseguente fermentazione degli alimenti che transitano nel nostro corpo. Nel corso delle ore si può giungere a flatulenze o eruttazioni, brontolii, dolori addominali, pesantezza generale, scarsa concentrazione. C’è anche chi è costretto ad acquistare abbigliamento di una taglia superiore alla solita indossata, o chi rinuncia ad alcuni eventi sociali per paura che si presentino tutti i sintomi delle difficoltà digestive.

I rimedi a base naturale Per limitare i sintomi dovuti alla tensione addominale è sufficiente assumere dei rimedi vegetali che consentano di stimolare la corretta digestione. Si tratta di integratori a base di estratti di piante il cui effetto digestivo e depurativo è ben noto, come ad esempio il carciofo o il tarassaco. Queste piante infatti non solo stimolano il funzionamento dello stomaco e del fegato, ma grazie alle fibre in esse contenute favoriscono anche il transito intestinale, eliminando i gas che altrimenti si creerebbero nell’apparato digerente. I risultati sono immediati, quindi per limitare il presentarsi del problema è sufficiente assumere una compressa di integratore al giorno.

Cambiare stile di vita Ovviamente anche limitare le cause che portano al gonfiore addominale può essere un’ottima idea. Spesso però questo compito non è così facile da portare a termine; c’è infatti chi ogni giorno mangia in mensa, o in ristoranti che arricchiscono ogni piatto con grassi di dubbia origine. Alcuni di coloro che soffrono di tensione addominale manifestano i sintomi soprattutto nelle giornate di maggiore stress, dovuto al lavoro o agli impegni quotidiani. In tutti questi casi non è così semplice modificare le cose, non tutti si possono permettere di cercare un nuovo lavoro, meno stressante, o di preparare ogni giorno tutti i pasti che consumano.

Quando si è a casa Per i pasti che si consumano a casa però qualcosa si può fare, via libera alla frutta e alla verdura di stagione, il cui contenuto in acqua e fibre è un vero e proprio toccasana per l’intestino. Ricordiamoci anche di prediligere i cereali integrali (farro, orzo, avena ecc.) così come di variare spesso ciò che consumiamo. Per migliorare la digestione è importante anche limitare il consumo di alcool e tenersi lontano dal fumo. Anche l’attività fisica periodica aiuta a migliorare la digestione, da un lato perché favorisce la motilità intestinale, dall’altro lato perché ci aiuta ad alleviare lo stress quotidiano.