"Restituire sollecitamente a verde lo spalto fra i Baluardi di Santa Maria e San Paolino"

lunedì, 4 novembre 2019, 19:10

Francesco Petrini, presidente dell'associazione custodi della Città per gli Stati Generali sulla Cultura, interviene sulla tutela delle Mura dopo la fine dei Comics 2019:

In un comunicato congiunto che prende le distanze da un episodio che ha suscitato scalpore, il Comune e Lucca Crea parlano di "5 fondamentali pilastri etici" su cui si basa il programma di Lucca Comics & Games: 1. comunità; 2. scoperta; 3. gratitudine; 4. inclusione e 5. rispetto ("per il patrimonio artistico e monumentale della città"). Mi fermo a quest'ultimo pilastro e li prendo in parola.

Già, perché le Mura, nel loro prezioso insieme (baluardi, cortine e spalti), fanno parte integrante del "patrimonio artistico e monumentale" della città, per cui, vi prego: finito il bello evento che noi Custodi abbiamo salutato - come ogni anno - con simpatia, fate in modo di restituire sollecitamente a verde lo spalto fra i Baluardi di Santa Maria e San Paolino.

I soldi - mi riferisco specialmente a Lucca Crea - ce li avete e se per una volta è andata come è andata: cioè con una specie di baratto con la Soprintendenza attraverso la promessa di restaurare il portale della chiesa di S. Andrea (sic!), non ci prendete l'abitudine. La stragrande maggioranza dei lucchesi non lo gradirebbe.