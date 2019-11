Rubriche



Shopping natalizio e Black Friday, ecco come risparmiare

martedì, 26 novembre 2019, 13:26

Anche nel nostro Paese il Black Friday è diventato ormai un appuntamento fisso. Fisso per modo di dire, visto che la data cambia sempre: il cosiddetto venerdì nero, infatti, cade il giorno seguente al Giorno del Ringraziamento, che negli Stati Uniti corrisponde all’ultimo giovedì del mese di novembre. E se il Thanksgiving Day ha un che di aulico e sacro, decisamente più prosaico è il Black Friday, che si caratterizza per la sua impronta prettamente commerciale. La sua peculiarità è rappresentata dai tanti e consistenti sconti che vengono applicati in questa occasione: in alcuni casi possono sfiorare perfino il 50 per cento dei prezzi di partenza.

Il Black Friday e la corsa agli acquisti dei regali di Natale

Nel 2019 il Black Friday è in programma il 29 novembre: questo, dunque, sarà il giorno in cui potrà cominciare lo shopping di Natale. Un evento atteso da molti (il Black Friday, non il Natale) per fare incetta di prodotti a prezzi impensabili nel resto dell’anno. Ma non c’è fretta, perché la tendenza odierna è quella di non limitare le promozioni alle sole 24 ore di quel venerdì, estendendole anche ai giorni precedenti e a quelli successivi.

Quanto dura davvero il Black Friday

Il risultato è che più che di Black Friday sarebbe più opportuno parlare di Black Week, dal momento che spesso gli sconti cominciano il lunedì prima e si concludono il lunedì dopo, in corrispondenza di quello che ormai è noto come Cyber Monday. Dal momento che non esiste una regolamentazione specifica in merito, ogni negozio agisce più o meno come vuole, arrivando addirittura a estendere le promozioni a tutto il mese di novembre o allungandole fino a dicembre. Come è evidente, una strategia di marketing ben studiata per incrementare gli affari in vista dello shopping natalizio.

I consigli da tenere a mente

Corre l’obbligo, comunque, di evitare di lasciarsi sopraffare dall’entusiasmo di avere a che fare con prezzi bassi: bisogna mantenere una certa lucidità anche per non ritrovarsi alle prese con sgradite sorprese. A tal proposito è sempre indispensabile prestare attenzione alle condizioni di acquisto e leggerle con la massima cura. Inoltre, è preferibile verificare se la possibilità di reso merce è garantita oppure no. Ecco, quindi, che vale la pena di informarsi a proposito delle modalità di restituzione dei prodotti, anche in relazione alle tempistiche. Ovviamente, acquistare unicamente da e-commerce sicuri e di chiara fama è fondamentale, così come avere l’accortezza di controllare che la cifra richiesta sia comprensiva anche delle spese di spedizione o delle eventuali tasse applicate.

La variabilità degli sconti

Nel mese di novembre gli sconti vengono cambiati a ritmi frenetici e in modo continuativo, anche se quasi sempre le offerte più convenienti si concretizzano negli ultimi giorni. Accade, così, che siano applicati ribassi interessanti anche agli articoli che comportano un esborso economico di non poco conto. Il Black Friday è proprio il giorno nel quale si ha la possibilità di approfittare degli sconti più rilevanti. Al contrario, non è mai un’ipotesi da prendere in considerazione quella di attendere i giorni immediatamente precedenti al Natale.

Uno sguardo ai prezzi con Prezzo8.it

Grazie a prezzo8 si ha la possibilità di risparmiare non solo nel periodo del Black Friday, ma anche nel resto dell’anno. Questo motore di ricerca, infatti, è sempre operativo e permette di comparare i prezzi dei prodotti di più di 400 e-commerce. Comparare prima di comprare: sembra un gioco di parole, ma in realtà è il segreto per portare a termine affari vantaggiosi: Prezzo8 fornisce i prezzi di circa 1 milione e 600mila articoli delle più diverse categorie merceologiche.